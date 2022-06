Santa Anita: encuentran sin vida a mujer desaparecida hace 6 días

La búsqueda de una persona desaparecida tuvo un trágico desenlace. Luego de seis días desde que fuera vista por última vez, una mujer de 41 años de edad identificada como Reina F. S. fue hallada sin vida en el cuarto de un hotel ubicado en la avenida Santa Ana, en el distrito de Santa Anita.

De acuerdo a la información que brindaron los hijos de la agraviada a las autoridades, la fallecida habría salido con un amigo el jueves 26 de mayo. Indicaron que, si bien en un principio se habían sentido preocupados por la ausencia prolongada de su progenitora, sus sospechas se disiparon momentáneamente debido a que la mujer continuaba manteniendo comunicación mediante Whatsapp, canal por el cual les habría hablado sobre un supuesto viaje de urgencia que tuvo que realizar.

Sin embargo, luego de que transcurrieran varios días sin que tuviesen certezas del paradero de la afectada y alertados por la inusual forma en la que los mensajes recibidos estaban escritos, dado que no se parecía a la forma en la que la persona desaparecida se expresaba comúnmente, las suspicacias de los familiares aumentaron y decidieron reportar el caso ante la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual finalmente logró dar con el paradero de la mujer.

Hasta el lugar de los hechos se apersonaron efectivos del orden y peritos de criminalística a fin de iniciar las diligencias propias del caso y recopilar la evidencia de la escena donde se halló el cuerpo de la fallecida.

Los primeros indicios hallados por las autoridades, entre los se que encuentra un cuchillo manchado de sangre y pertenencias ajenas a la mujer, apuntarían a que la desaparecida habría sido víctima de asesinato, aunque las circunstancias de la muerte serán determinadas en un posterior análisis dado el estado en el que encontraron el cuerpo.