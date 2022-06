Lambayeque: productores de arroz perderían S/ 96 millones en la actual campaña agrícola

El dirigente de los arroceros de Lambayeque, Carlos Guevara Dioses, informó que el alto precio de los fertilizantes sintéticos y el poco valor de su producto en el mercado ocasionarán que la campaña 2021-2022 tenga una pérdida estimada de S/ 96 millones. Muchos de los hombres de campo no podrán recuperar ni siquiera su inversión, por lo que existe una gran preocupación.

En diálogo con La República, el directivo precisó que para la presente campaña se tenía pronosticado ganar más de S/ 480 millones, pero, actualmente, apenas bordean los S/ 384 millones. Guevara Dioses explicó que esta situación perjudica a 16.000 agricultores de la región, que apostaron todo en esta cosecha a fin de recuperarse tras los estragos de la pandemia.

“En campañas pasadas invertimos unos S/ 8.500 por hectárea de arroz y teníamos una importante ganancia. Hoy, en las 40.000 hectáreas invertimos S/ 12.000 por cada una, lo que representa un costo total de S/ 480 millones, y apenas hemos recuperado S/ 384 millones, y ya estamos al 80% de avance de la campaña. Hacia final de julio perderemos S/ 96 millones”, sostuvo.

Seguidamente, agregó: “Son tres factores que nos están perjudicando: uno es el comportamiento muy variable del tiempo; segundo, el alto costo de los fertilizantes, donde estamos llegando a pagar hasta 400% más por un saco de urea, lo cual repercute en el rendimiento; tercero, el bajo precio de venta de nuestro producto en el mercado, el cual no compensa la inversión”.

Guevara Dioses enfatizó que todo apunta a que esta campaña será una las peores que han afrontado en la última década. El dirigente aseguró que este escenario se habría evitar si las autoridades del Gobierno central hubiesen cumplido con los compromisos tomados a finales del 2021, en los cuales los agricultores ya le habían advertido al presidente de la República sobre la crisis de fertilizantes.

En mejores campañas se cosechaban 10 toneladas de arroz por hectárea. Hoy, solo son siete toneladas y media. El precio de los fertilizantes impide sembrar más. Foto: La República.

“En noviembre del 2021 nos reunimos con el presidente Pedro Castillo y le advertimos que, si no se tomaban medidas inmediatas, iba a haber una escasez de fertilizantes que afectaría la producción. En este momento se acordó adquirir fertilizantes y subvencionar una parte (de la compra del abono), pero a seis meses no ha llegado ni una bolsa de urea del Estado. Todo lo hemos comprado nosotros”, explicó.

En ese sentido, el dirigente demandó al Ejecutivo atender con prioridad y seriedad el problema que afronta la agricultura nacional a través del cumplimiento de los acuerdos establecidos. Apuntó que, si bien aún no se ha tomado la decisión de levantar la voz de protesta, las medidas de lucha no están descartadas si desde Palacio de Gobierno no se escucha a los hombres del campo.