Ciudadanos impulsan colecta para salvar milenario patrimonio cultural inca de Vilcashuamán

Con muros que son sostenidos por palos de madera y piedras infestadas de liquen, se encuentra parte del complejo arqueológico de Vilcashuamán, lugar que alguna vez fue uno de los centros administrativos más importantes del Tahuantinsuyo.

En esta línea, cansada de ver el poco accionar de las autoridades, la artista ayacuchana Renata Flores, junto a su equipo, iniciaron una campaña que busca recaudar fondos para poder iniciar parte de la reconstrucción .

PUEDES VER: Cusco inicia su mes jubilar con ofrenda a la Pachamama

“En el 2019 se declaró en emergencia el complejo arqueológico y aún así no hay un apoyo real. Aún peor cuando están que cambian los ministros a cada rato”, resaltó la intérprete.

De esta forma, para poder restaurar de manera integral la ciudadela se necesita entre 30 a 40 millones de soles , según lo manifestado por Carlos Condori, representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho (DDC) a La República.

Situación actual de las ruinas

Con el paso de los años y la poca vigilancia de la zona, diferentes sectores se han visto afectados. Uno de ellos es la ciudadela que se encuentra alrededor de la plaza de Vilcashuamán.

El Ushnu, el Templo del Sol o la Plaza Trapezoidal están apuntaladas y rodeadas de retenedores de madera que evitan su posible desplome. Sin embargo, parte de los elementos líticos ya han colapsado.

Refacciones realizadas en el 2018. Foto: captura de informe publicado en la página web del Qhapaqnan.

Es así que no se puede ingresar, tampoco apreciar la belleza arquitectónica de los diferentes templos prehispánicos.

“Un lugar tan importante como es Vilcashuamán no puede estar así. No podemos decir que está a punto del colapso, pero no se la puede mostrar en la situación en la que está, sabiendo que es Patrimonio Cultural de la Nación”, agregó el representante de la DDC Ayacucho.

Refacciones realizadas en el 2018. Foto: captura de informe publicado en la página web del Qhapaqnan.

¿Cómo ayudar a recuperar Vilcashuamán?

A pesar los diferentes obstáculos que hay para empezar el proceso de reconstrucción, la cantante de 21 años, en compañía de su equipo y amigos, han decidido no quedarse con los brazos cruzados.

“Es complicado llegar al Ministerio de Cultura , hay mucho papeleo por hacer, mucha burocracia. El proceso es muy lento y aunque han mandado los documentos, deben realizarse muchos más para que haya un presupuesto. Eso podría tomar como dos años y hasta esperar ese tiempo”, indicó la intérprete.

Así, el pasado 20 de mayo lanzaron esta campaña en redes sociales, en la que artistas como Milena Warthon, Marco Romero, Wendy Sulca, entre otros, han participado en difundir sobre esta colecta.

Información oficial para realizar donativos. Foto: captura Renata Flores

“Todo lo que se pueda conseguir suma mucho y es muy agradecido. Hay que hacer bulla porque es la única manera para ser vistos”, fue lo expresado por Renata Flores a este medio.