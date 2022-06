Arequipa: colapsa en dos días atención en nuevo centro de EsSalud

Por: Roberth Orihuela Q.

EsSalud inauguró el lunes el nuevo local del Centro de Atención Primaria tipo II del distrito de Jacobo Hunter (CAP II Hunter). Este establecimiento tiene una proyección de atención de 21.127 asegurados de este distrito.

En el segundo día de funcionamiento la atención ha sido rebasada. La República constató aglomeración de asegurados en el ingreso y los pasillos para obtener una cita . También predomina el hacinamiento en el segundo piso. Así también lo acepta el director de dicho centro de atención, David Tejada. Pero este asegura que se debe a que dejaron de atender algunos días por la mudanza. Pidió disculpas y espera que en los próximos días se regularice el flujo de asegurados.

El CAP II Hunter es un centro de atención para consultorios externos: desde medicina general, niño sano, hasta una farmacia y laboratorio. Su local anterior estaba ubicado en la avenida Viña del Mar. De acuerdo al director del CAP, se trataba de un local mucho más pequeño y en el que incluso los consultorios eran compartidos entre los médicos . Este nuevo local es más grande, pero apenas roza los 300 metros cuadrados.

“Tenemos 22 ambientes, donde podemos distribuir tranquilamente a un médico por consultorio. En el local anterior había sólo 12 ambientes, que debían compartirse. Además, los pasillos son más amplios, porque se han instalado sillas donde los asegurados pueden sentarse a esperar su turno. También tenemos una sala de espera en el patio, con cinco filas de asientos. El problema es que hemos tenido entre 3 y 4 días de traslado, por lo que no se pudo atender a nadie. Es por ello que muchos están buscando cita médica”, justificó David Tejada.

Sin embargo, los asegurados no están de acuerdo con el médico. Varios se quejaron sobre el hacinamiento que existe en el segundo piso del nuevo local . En el pasillo de espera había unas 30 personas, pero todas apretadas. Lo mismo pasaba en el primer piso. Solo en la puerta de ingreso, en la plataforma de entrega de citas médicas, había unas 80 personas pugnando por no salir de la vereda hacia la pista. Además, no se respetaba ningún distanciamiento como medida preventiva ante un posible contagio de Covid-19.

Las obras tampoco estaban culminadas. En el patio se observó material y elementos de construcción. En el tercer piso las historias clínicas estaban en los pasillos y ambientes. Y en una de las habitaciones estaban obreros instalando estantes. Al respecto el director del nosocomio indicó que es cierto que no han terminado, pero esperan mejorar la atención. “Este local es mejor que el anterior —recalca—. Antes teníamos las historias clínicas repartidas en 3 almacenes, ahora será uno solo. Poco a poco se irán superando los impases. Pedimos a los asegurados comprensión”, añadió Tejada.

Ampliación de atención

David Tejada anunció que están planificando la ampliación de la atención en el CAP II Hunter . Y es que ahora solo se atienden consultorios externos en horario normal. Lo que se busca es atender al menos 12 horas al día, en doble turno. “Ya contamos con el apoyo de la gerencia de EsSalud y esperamos pronto hacer realidad ese anhelo. Lo primero sería contratar más personal médico y asistencial”, dijo.

Además, EsSalud está realizando las gestiones para encontrar un terreno propio donde construir el CAP II Hunter, más grande y con más especialidades de atención. Y es que este centro está pasando entre locales alquilados.