Alerta por primer caso sospechoso de viruela de mono en Piura

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura alertó sobre un caso sospechoso de viruela de mono en un hombre de 70 años que regresó al país desde Ecuador. La muestra ya fue enviada a Lima para la respectiva investigación por parte del Instituto Nacional de Salud (INS).

El jefe de la Diresa Piura, Fernando Agüero, explicó que el paciente se encuentra en una cama aislada de la Unidad de Cuidados Intensivos y que también se han tomado medidas.

“Se ha aislado al paciente y sus 11 familiares cercanos para evitar cualquier tipo de contagios a la población”, precisó.

Según dijo, las lesiones antiguas están en proceso de curación y es necesario hacer descarte porque tiene características clínicas que son compatibles para ser viruela del mono.

El paciente llegó desde Machala (Ecuador), donde estuvo trabajando. Desde ese entonces presentó síntomas y debido a su estado de salud grave fue llevado a una posta, luego referido al hospital Santa Rosa de Piura.

Además de ampollas en pies y manos, el paciente presenta anemia, está bajo en plaquetas y leucocitos, y tiene diabetes, informó el director de este hospital, Raúl González.

Sin embargo, para el jefe del INS, Víctor Suárez, es posible que no se trate de un caso de viruela de mono. Según dijo, estos síntomas se pueden confundir con otras enfermedades que tienen un cuadro similar como la sarampión, varicela, rubéola; así como enfermedad de mano, pie y boca.

“El cuadro clínico parece no ser muy similar a la viruela del mono. Tiene más de 10 días de evolución y lo que se observa clínicamente no sugiere mucho que sea un caso”, dijo.

Suárez refirió que, según el protocolo, ante un caso sospechoso de viruela de mono se debe descartar cualquier enfermedad febril eruptiva, como sarampión o rubéola. “Y solamente cuando no tengamos un diagnóstico y cumpla con (los síntomas) trataremos de enviar la muestra a Estados Unidos”.

Aún no hay vacunas

Lamentablemente, en el Perú no hay herramientas para descartar la enfermedad.

El viceministro de Salud Pública, Joel Candia, explicó que no se cuenta con kits serológicos ni vacunas para combatirla, por lo que ya se contactó con el representante de la OMS en Perú, Carlos Gastón.

“Estamos viendo que a nivel internacional no están mandando los kits serológicos... Todos los países no tienen aún, recién en el transcurso de estos días estará llegando, esperamos”, dijo. Además, recordó que en la década de los ochenta se erradicó la viruela a nivel mundial y en Perú en 1978, por lo que actualmente no hay abastecimiento de vacunas. “Las empresas las elaborarán”.

Vigilancia en fronteras y aeropuertos

El Minsa viene reforzando los protocolos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos, puertos y pasos terrestres ante posibles casos de viruela del mono.

Según el director ejecutivo de vigilancia en salud pública del Minsa, César Munayco, lo primero es estar alerta con la identificación de los casos y sobre todo con la información de los viajeros que vienen de las zonas endémicas de África. “Ellos deberán llenar una ficha para el seguimiento respectivo”, precisó.