Sismate: ¿qué es Cell Broadcast y cómo saber si mi celular puede recibir la alerta del MTC?

Hace unas horas, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) fue partícipe del Simulacro Nacional Multipeligro. Sin embargo, muchos usuarios reportaron que nunca les llegó la alarma por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Ante esta situación, la institución aclaró algunos puntos con respecto a ello y por qué varios equipos móviles no recibieron ningún mensaje. En esta nota te contamos más acerca de la tecnología Cell Broadcast y cómo saber si tu teléfono puede recibir la alerta.

Cabe resaltar que este 31 de mayo se desarrolló el simulacro a las 10.00 a. m. El Instituto Nacional Defensa Civil (Indeci) sostuvo que tomó la decisión de realizar esta actividad para que la población esté preparada ante un sismo de gran magnitud en Perú.

¿Qué es Cell Broadcast?

El Cell Broadcast es una funcionalidad que tiene la gran mayoría de los celulares en Perú. Con ello se permite crear canales de comunicación con los equipos móviles en una determinada área geográfica específica.

“Actualmente en el país se está trabajando con la tecnología 5G-NS, que utiliza la infraestructura de 4G, por lo cual está integrado al sistema del Sismate y los terminales móviles pueden recibir los mensajes ‘Cell Broadcast’. Si no recibieran los mensajes podría ser debido a que el terminal móvil no cuenta con la funcionalidad Cell Broadcast o la estación base celular no se encuentran habilitados los features”, detalló un representante del MTC a Andina.

¿Cómo saber si mi celular puede recibir la alerta del MTC?

Si aún no sabes si tu celular tiene esta funcionalidad, aquí te explicamos cómo saberlo:

Revisa el número de IMEI impreso en la caja del equipo. Para ello, marca el *#06# en el móvil como si iniciaras una llamada.

en la caja del equipo. Para ello, marca el *#06# en el móvil como si iniciaras una llamada. Luego debes confirmar que el teléfono fue homologado. El MTC habilitó una plataforma web (https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index) para buscar el certificado por marca o modelo.

Para encontrar el modelo del celular es necesario que ingreses a Ajustes en el móvil y que luego hagas clic en la opción acerca de este teléfono. Ahí te aparecerá un código que deberás colocar en el campo modelo en el buscador del MTC.

Después te aparecerán todos los datos.

Página de homologación. Foto: MTC

Si te aparece que no está, las empresas tecnológicas como Huawei y Lenovo publican tutoriales de cómo activar la función de difusión celular. Asimismo, otras marcas también tienen videos sobre el tema o pueden atenderte en línea para que logres esta operación.

¿Qué es el Sismate?

El Sismate es una herramienta tecnológica para difundir mensajería de alerta temprana ante sismos, tsunamis u otro desastre natural en una zona específica.