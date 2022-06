¿Dónde está Eduardo?: buscan a egresado de San Marcos que desapareció hace 3 días

Eduardo Salinas Tapia (26) lleva desaparecido más de 3 días desde que salió rumbo a Lurín desde su vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho. En declaraciones para La República, la hermana contó que su pariente iba a recibir un pequeño taller por parte de su exdocente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sobre tratamiento de aguas.

Maribel Salinas relató que su hermano fue aceptado en una empresa de consumo masivo donde le pidieron aplicar un proyecto de tratamiento de agua. Ante esta noticia, el egresado de Ingeniería Química decidió preguntarle a su exprofesor acerca de cómo se podría aplicar.

“Envió correos al profesor de San Marcos. Me dijo ‘Ya me confirmaron. El domingo iré a Lurín. Voy a llevar ese taller’. Hice su desayuno y se fue para estar a las 8.00 a. m. ”, indicó a este medio de comunicación.

Sin embargo, pasaron las horas y el joven no retornaba. Un rato más tarde, ella recibió un mensaje por Messenger donde decía: “Hermanita, estoy lejos, voy a llegar tarde”.

“Me pareció muy raro, ya que él no suele enviarme mensajes así. Entré a WhatsApp y aparecía su foto sin nada. Le mandé mensaje y no le llegaba. Tuve un mal presentimiento. En la mañana trate de comunicarme y nada ”, dijo.

Ante esta situación, la hermana quiso poner la denuncia en la Dirincri de San Juan de Lurigancho, pero no se lo permitieron. “Vine a la Policía y no quiso aceptar mi denuncia. Según ellos deben pasar 48 horas. Luego empezaron a suponer que mi hermano estaba borracho o con otras personas. Me dijeron que es una mentira o farsa. Insistí tanto que me dieron la denuncia. Luego me dijeron que no tenían ni papel para imprimir”, acotó.

Desaparición. Foto: Facebook

Lamentablemente la familiar denunció que dicha dependencia no ha iniciado investigaciones pese a que su hermano ya va tres días de desaparecido y se desconoce su paradero. “Llamé el lunes a la empresa, pero tampoco. No tenemos comunicación y el ingeniero está preocupado”, finalizó.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) también mostró su preocupación y difundió el afiche del joven egresado.