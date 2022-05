“Queremos seguridad” es la frase que dicen al unísono las madres y padres de familia del nido Mi dulce hogar tras enterarse del robo que sufrió el plantel en el que estudian sus pequeños hijos. Este asalto sería el tercero en lo que va de la pandemia.

De acuerdo con lo narrado por las madres, ellas llegaron con sus hijos hasta la institución, pero se encontraron con un cartel que les comunicaba la suspensión de clases debido al robo que sufrieron en horas de la madrugada.

Según una de las maestras del plantel, los delincuentes se llevaron dos reproductores de Blu-ray. No obstante, los padres denunciaron que en los robos anteriores también se llevaron equipos audiovisuales como computadoras, monitores, proyectores y dvd.

“ Siempre se roban lo mismo porque siempre compramos o nos donan esos equipos ”, dijo una de las madres de familia a Latina. A su vez, las progenitoras contaron que, ante los hechos del pasado, pusieron con su propio dinero rejas alrededor del colegio inicial, pero ahora piensan que todos sus esfuerzos son en vano.

Miedo a un robo más

Con todos estos hechos delictivos, las madres temen que los delincuentes ingresen otra vez y en horario de clase, por esa razón piden mayor seguridad por parte de la Policía Nacional.

“Este robo nos está dejando en stand by porque nos dicen ‘hasta nuevo aviso no hay clases’. ¿Y nuestros niños?”, increpó una de las mamitas. Mientras otra de las presentes se quejó de la nula seguridad en la zona: “ Esta calle es peligrosa, no hay serenazgo y la policía nunca se aparece ”.

Por otro lado, una maestra del nido dijo que “las garantías están dadas desde que nosotros estamos dentro de la institución, pero el problema es en la noche”. En la tarde, la Policía Nacional llegó al lugar para hacer la constatación de los hechos.