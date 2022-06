John Galliquio: detienen al exfutbolista por violencia familiar

El exfutbolista John Galliquio Castro ha sido arrestado por la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a que contaba con una Requisitoria Vigente y orden de captura por violencia contra su expareja.

Documento de la denuncia en contra de John Galliquio. Foto: difusión

La orden de detención que pesaba en contra de Galliquio fue dictaminada por la Corte Superior de Justicia de Ica por motivos de violencia familiar contra su exesposa, Kharla Gómez Cavero. La medida mantiene su vigencia desde el 12 de febrero de 2020.

En el documento del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Pisco se señala que el exfutbolista debe ser internado en un penal por la querella de la madre de sus dos hijas.

Agresiones reiteradas

En septiembre de 2019, Karlha Gómez Cavero, denunció públicamente que Galliquio la había amenazado de muerte, y que pese a contar con tres medidas de protección, los agentes de la Fiscalía en Pisco no le hicieron caso.

“Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes” se oye decir al exjugador de Universitario de Deportes en un audio difundido por el programa “Nunca Más” de ATV.

Gómez también dio a conocer que en marzo de 2018, John Galliquio intentó ahogarla en el mar mientras peleaban. “Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula. En el piso, me patea en la calle. Están esperando que me mate”, añadió.

Eso no fue todo. La agraviada mostró un video donde se ve al denunciado sentado en una cama y con un cuchillo en la mano ante los gritos desesperados de su exesposa, a quien se le escucha decir: “¡Deja el cuchillo, John! ¡Deja el cuchillo!”.