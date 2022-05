Identifican pérdidas de agua potable en la región Piura

Especialistas en seguridad hídrica analizaron y monitorearon los consumos de agua, así como en la caracterización de las pérdidas del recurso o la detección de anomalías, a través de un proyecto con uso de tecnología de última generación.

El proyecto fue ejecutado por la empresa española Idrica, que intervino en el sector IV de la red de Piura, misma que fue revisada durante aproximadamente un año.

Con la utilización del software inteligente GoAigua FlowSens (Leaks) y el uso de algoritmos inteligentes, se pudieron supervisar las redes de distribución de agua potable para la detección temprana de fugas y fraudes.

Como resultado del proyecto, se hallaron más de 20 eventos sobre reservorios y micromedidores analizados. Esto, juntamente con los trabajos de operación de la EPS Grau derivados de las anomalías, se vio directamente reflejado en el nivel agua no facturada, que mejoró en un 15% durante la fase de monitoreo y operación.

Se explicó que la reducción del recurso hídrico no contabilizado es uno de los principales retos de las gestoras. Asimismo, se indicó que pueden producirse por distintas causas: consumos medidos no facturados, no medidos, no autorizados o inexactitudes en los medidores.

La ejecución de esta iniciativa estuvo a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) de Perú, y la propia EPS Grau.