Funcionario del Inia Cusco en contra de entrega de fertilizantes a agricultores

Según el especialista en papa, Ladislao Palomino, del Instituto Nacional de Innovación Agraria (Inia) Cusco, la adquisición de fertilizantes no es la solución para la crisis alimentaria que se avecina. Cuestionó el plan de compra de urea que anunció el gobierno. “ Urea no, es perniciosa, mata el suelo. No es solución, es generar más problemas ”, criticó.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, ratificó la adquisición de fertilizantes para atender los requerimientos del campo. Dijo que ya se conversó con los países de Israel, Marruecos, Venezuela, Bolivia, entre otros. Un decreto aprobado hace dos semanas, autoriza la compra por un valor de 348 millones de soles.

Palomino considera que ese fondo debe ser destinado a la capacitación de los agricultores en el uso de fertilizantes orgánicos como el compost. (Residuos descompuestos por microorganismos que sirven como fertilizante y regenerador del suelo).

El especialista en papa, dijo que el plan de fertilizantes puede traerse abajo el avance que emprendieron en la sustitución de químicos por abonos orgánicos. Dijo que en la región Cusco existen al menos 800 cultivadores de papa nativa.

Palomino dio estas declaraciones en el marco de la ceremonia del día de la papa, celebrada ayer. Mencionó que este tubérculo puede soportar condiciones climáticas extremas y que su aporte protéico puede combatir la anemia.

Amenazan con paro

El secretario de la Fartac Walter Torres, sostuvo que, si se necesitan los fertilizantes en Cusco, pero que lo anunciado por el gobierno será insuficiente. Mencionó que ese y otros reclamos están pendientes de atender como parte de la segunda reforma agraria. Por ello retomarían las protestas. “Volveremos a un paro indefinido. No hay respuesta del gobierno”, apuntó.

Según el dirigente, las mesas técnicas en Cusco no ayudaron en nada para mejorar la situación de los pequeños agricultores, dedicados a la agricultura familiar. “No hay resoluciones, no hay ministros, la segunda reforma agraria sigue siendo un saludo a la bandera pese a que fue lanzada el año pasado”, enfatizó.

Sobre los abonos naturales, Torres mencionó que requieren capacitación. Afirmó que de no tomarse medidas para la campaña agrícola que se avecina, la crisis alimentaria será inevitable. “Nosotros podremos sobrevivir con nuestra agricultura, pero que se llevará a los mercados, qué comerán en las ciudades”, señaló el representante de la Fartac.

Día de la papa peruana y sus variedades

En el año 2005 y en coordinación con los productores representativos, se estableció el 30 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Papa. A nivel nacional, más de 700 mil familias de 19 regiones se dedican al cultivo de la papa.

El Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo. Cuenta con 8 especies nativas domesticadas y miles de variedades. Según el experto del Inia, el tubérculo ayudó a combatir la hambruna en el mundo.