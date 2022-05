En Arequipa no se entregaron más de 10 mil licencias de conducir

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) ha tenido inconvenientes para adquirir insumos para la emisión de brevetes. Los problemas saltaron desde febrero y desde esa fecha no entregaron los documentos. El titular de la GRTC, Roberto Laime Sivana, indicó que tienen pendiente la emisión de 10 mil a 12 mil brevetes . “Pero ya le hemos dado solución. Ya estamos entregando los brevetes que estaban pendientes de febrero. Los de marzo, abril y mayo, se entregarán en todo el mes de junio”, declaró el funcionario.

Según Laime el problema de la adquisición se dio por el incremento del tipo de cambio. Muchas entidades de Lima, Cusco y Puno, tuvieron similares trabas. En el caso del GRTC tuvieron que realizar ajustes y una bolsa con los ingresos propios para cubrir el presupuesto, ya que la compra superaba los S/ 900 mil y solo contaban con S/ 800 mil. “El proveedor ya firmó contrato y a más tardar entre el 3 y 4 de junio tendremos el 50% de insumos para empezar a elaborar los brevetes de la manera más rápida posible”, indicó.

Laime acotó que los días sábados entregarán excepcionalmente los permisos de conducir de 7.00 a 17.00 horas.

Afectados

Los que tramitaron un duplicado o por primera vez su permiso fueron los perjudicados, admitió el gerente. Mientras los que buscaron una revalidación pueden utilizar el documento si caducó por disposición de la Resolución Directoral N°39-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que dispone su vigencia hasta el 30 de junio del 2022.

Al día la GRTC está entregando entre 300 a 400 documentos promedio, informó Laime. La entidad recibe anualmente cerca de S/ 24 millones y Laime refirió que el mayor porcentaje se invierte en gastos ordinarios.

Sobre las mejoras en la atención a sus usuarios, el funcionario señaló que no están utilizando las citas virtuales para reducir las aglomeraciones que se implementó en la gestión del exgerente regional Luigui Mendoza. “Nosotros no tenemos conocimiento (…) No nos han dejado ningún proyecto para sistematizar la emisión de licencias”, replicó.

Solo destacó que han contratado a dos orientadoras. Lo otro que está en marcha, aseguró, son coordinaciones con el MTC para entregar brevetes electrónicos.