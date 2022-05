Exmilitar con discapacidad denuncia que Ejército lo desalojó de su casa sin previo aviso

Neiro Macedo Paredes se quedó sin vivienda. El exmilitar denunció que el Ejército peruano lo desalojó de su casa en la Villa Militar de Chorrillos sin previo aviso o notificación del asunto. El hombre tuvo que retirarse con todas sus pertenencias, su esposa y sus dos menores hijos.

“A mí en ningún momento me han hecho llegar ningún documento ni del Juzgado, pero ayer vinieron a decirme que tienen una orden de desalojo. Yo llamé al comandante general después del desalojo para que me den una solución. No tengo ninguna llamada ”, acotó en ATV.

En esa línea, el denunciante precisó que pese a que los comandantes tienen conocimiento del tema, aún no le ofrecen ninguna solución.

“Me siento con impotencia más que todo por mis hijos. Ellos son pequeños. Cómo nos trata el Ejército pese a los años de servicio y lo dado por años”, sostuvo.

Del mismo modo, Macedo aseguró que no recibe ni las terapias ni medicina para tratar su discapacidad, la cual surgió tras un accidente durante un operativo en el Vraem. “Pido que me den una silla de ruedas. La mía no funciona y la solicité hace un año”, dijo.

Además, el hombre indicó que pagó un monto de 24.000 soles para que le entreguen un departamento; sin embargo, hasta la fecha, no hay ningún espacio para él y su familia. Por último, el exmilitar contó que le causa mucho dolor saber que una institución a la que sirvió por más de 19 años no le ofrezca alguna solución oportuna.