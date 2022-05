Chavimochic: sindicato exige transparentar adenda y pide destitución de gerente general

Con información de Yolanda Goicochea/URPI La República

El subsecretario general del Sindicato de Trabajadores del Proyecto Especial Chavimochic, Francisco Quevedo Viteri, manifestó a La República que su gremio exige transparentar la adenda que se pretende firmar con la constructora Novonor (exOdebrecht) para el destrabe de obras en la presa de Palo Redondo, en la provincia de Virú, en La Libertad.

Además, señaló que rechazan la concesión por 20 años que se dará a la citada empresa y por ello preparan una paralización de labores con la que también piden la salida del gerente general de la megairrigación, Edilberto Ñique Alarcón.

“Esa adenda ya por el año 2014 era lesiva para los intereses de los liberteños. Vemos que después de las opiniones vertidas por el presidente de la República, que señala a Odebrecht como el monstruo de la corrupción, nuestras autoridades regionales vienen haciendo un esfuerzo para suscribir una adenda que no sabemos cuál es su contenido”, aseveró.

Destrabe de obras en Palo Redondo está en proceso. Foto: La República

“Estamos pidiendo la destitución de Edilberto Ñique porque no aclara cada uno de los puntos contenidos en esa adenda que se va a firmar. Se habla del laudo arbitral, se ponen plazos, pero no se habla de la incidencia económica que va a traer entregar Chavimochic a un privado. Si nosotros entregamos a un privado el agua que administramos actualmente, esto incrementaría sus costos en un 40%”, advirtió Quevedo. Ante ello, anunció que este miércoles 1 de junio se reunirán para decidir un paro en contra de la concesión a Novonor.

En tanto, el gerente general de la megairrigación, Edilberto Ñique, señaló que Quevedo pretende politizar el tema de la adenda. “La adenda es un documento que en estos momentos está en proceso de revisión y mejoramiento, de tal manera que el señor (Quevedo) no puede salir con un discurso sobre cosas que desconoce totalmente y como estamos en año electoral politiza esto”, declaró.

Ñique mencionó que Quevedo se adjudica una representatividad que no comparten todos los trabajadores. “La concesión está en el contrato firmado el 2014. ¿Por qué no reclamó ese año? Además, el precio del agua lo establece la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), no Chavimochic”, afirmó.