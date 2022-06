Arequipa: entre multitud entierran a payaso Toti

Luego de ser víctima de un accidente de tránsito, Hamilton Condori Carrillo, conocido como payaso Toti, falleció y fue enterrado en el cementerio los Jazmines en Arequipa. Decenas de amigos y conocidos de Hamilton acompañaron a su familia en el camposanto. Muchos de sus compañeros de oficio acudieron disfrazados con sus trajes de payasos y dalinas.

Las personas que lo conocieron resaltaron su humildad y su buen ánimo en cualquier circunstancia. “Siempre estaba alegre, tenía una sonrisa ante todo. En sus shows llevaba siempre un mensaje para los niños y el público, es lo que me gustaba de él y por lo que siempre lo recordaré”, dijo afligido el payasito Chixtriz a La República.

Otros compañeros contaron también que aprendieron muchas cosas del oficio con Toti. Era maestro de muchos. “La primera vez que subí a escenario le dije que estaba nervioso y no sabía qué hacer. Él me dijo que me deje llevar y así fui aprendiendo”, recordó el payaso Pototo.

Una familiar de Hamilton contó además que uno de los deseos que tenía fue que si un día llegara a fallecer, lo entierren con su traje y con globos blancos.