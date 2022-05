Hasta hoy el Ejecutivo puede observar ley que debilita a Sunedu

Hasta hoy el Ejecutivo tiene plazo para observar la autógrafa de la ley que debilita a la Sunedu y cambia la conformación de su consejo directivo, incorporando a representantes elegidos por rectores de las universidades.

Dicha iniciativa legislativa, que contó con el respaldo de Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular y Perú Libre, fue aprobada el último 4 de mayo por el Pleno y el 9 llegó al despacho presidencial.

Frente a ello, congresistas de siete bancadas y no agrupados que integran el bloque a favor de la reforma universitaria enviaron un oficio al presidente Pedro Castillo solicitando que observe la autógrafa. “Esta disposición debilita la autonomía de la Sunedu, sometiéndola a un consejo directivo dominado -según propone la ley- por los representantes de las universidades que, se supone, deberían ser supervisadas con objetividad e independencia”, señalaron.

Esto también ha sido exigido por federaciones y gremios estudiantiles, los cuales sostienen que estas normas nunca fueron consultadas a la comunidad universitaria a nivel nacional. “Solo se centró en escuchar a un grupo de rectores y un sector de congresistas con intereses particulares”. “Exigimos al Ejecutivo que cumpla su palabra”, indicaron.

Sin embargo, hasta el cierre de edición, el Ejecutivo no ha dado a conocer su postura. Esto pese a que el Ministerio de Educación había asegurado que observaría la norma y presentaría otra propuesta técnica y legal para que la actual no sea aprobada por insistencia en el Congreso. “Los legisladores tienen que reflexionar porque no pueden poner en riesgo la reforma universitaria”, manifestaba.

A favor de concurso

Mientras esto ocurre en los poderes del Estado, la ciudadanía respalda el mecanismo actual del consejo directivo de Sunedu. Y es que en una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 74% consideró que las universidades deben ser supervisadas por profesionales externos, seleccionados por concurso. Y el 19% precisó que lo debería hacer un grupo de profesionales elegidos por las propias universidades.

En Lima metropolitana, el Perú urbano y el rural, más del 70% están a favor de que las universidades sean supervisadas por profesionales externos.

En cuanto a la identificación ideológica, el 73% de la izquierda también lo respalda. En el centro representa el 81% y en la derecha, el 68%.

Proceso paralelo

En ese marco, sigue en marcha la recolección de firmas para defender la Sunedu. El objetivo es realizar una demanda de inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Constitucional.

El expresidente Francisco Sagasti se sumó a la iniciativa e instó a todos a sumarse, también la congresista y exministra de Educación Flor Pablo Medina, el exlegislador Gino Costa y la parlamentaria Ruth Luque.

Clave

Foro Educativo advirtió que la autógrafa de ley aprobada por el Congreso retira al Ministerio de Educación como ente rector del sistema educativo y atenta contra la independencia y autonomía de la Sunedu.