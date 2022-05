Lambayeque: Fiscalía Penal de Apelaciones inició investigación contra fiscal Karim Ninaquispe

La Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque inició investigación preliminar por 60 días contra la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe por los presuntos delitos de atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso, abuso de autoridad y omisión de denuncia. El fiscal adjunto superior Víctor Meléndez, con la disposición n.° 01, dispuso el desarrollo de las diligencias para verificar si existen elementos probatorios que configuren el delito en agravio de la procuraduría del Ministerio Público y del denunciante Christian Serquén.

Fundamentos

De acuerdo al documento fiscal, Christian Serquén fundamentó el presunto delito de omisión a la denuncia en el proceso signado en el expediente n.° 06668 -2020 (con fecha 18 de octubre de 2021), en relación a la audiencia de cese de prisión preventiva que solicitó el imputado José Montenegro Cabrera, alcalde de la Municipalidad Distrital de Callayuc (Cajamarca), pedido —según precisó— la se allanó y fue declarado fundado por el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo debido al mal estado de salud del investigado.

En esa línea, remarcó que, mediante el oficio n.° 406-2021, el exalcalde de Callayuc Iderso Coronel alertó a la fiscal Ninaquispe sobre el retorno del imputado a sus labores, pero aseguró que no se tomó cartas en el asunto.

Con relación al presunto delito de atentado contra documentos, el denunciante relató una serie de hechos en el marco de la investigación n.° 267-2020, que fue iniciada el 1 de diciembre de 2020 por el caso de la Municipalidad Distrital de Callayuc, donde se identificó a funcionarios y empresarios por estar presuntamente relacionados en una organización que se habría apropiado de S/ 8 millones de la comuna.

Karim Ninaquispe precisó que la ODCI acaba de archivar una queja con los mismos hechos sustentados por Serquén. Foto: La República

En ese contexto, Christian Serquén, quien es uno de los imputados en dicho proceso, mencionó que el 1 y 2 de diciembre de 2022, en la sede de la División de Investigación de Delitos contra la Administración Pública de la Policía Nacional, se realizó la diligencia de recepción del acta de lacrado y deslacrado de sobre manila, visualización, lectura, transcripción y lacrado de su teléfono celular.

No obstante, aseveró que el 27 de agosto de 2021, la Oficina de Peritajes derivó el informe técnico de análisis digital n.° 243-2021 a la fiscal Ninaquispe, el cual concluyó que el equipo ha sido reseteado y que no contiene ninguna información que pueda sustraerse, ya que no se habría custodiado eficientemente un bien materia de prueba.

“Hechos no son ciertos”

Sobre el tema, Karim Ninaquispe afirmó a La República que los fundamentos del denunciante no son verdaderos y que son los mismos que formuló en una queja que presentó ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI), pero que fue archivada.

“ Los hechos no son ciertos. Me someto a la investigación y realizaré mis descargos, ya que recién fui notificada” , remarcó.