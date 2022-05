Denuncian a sujeto de 58 años por violar a 12 de sus familiares cuando eran menores de edad

José Luis Sosa Ramos, de 58 años, fue denunciado por violación sexual en agravio de su hermana, Luisa Sosa. Ella señala que su hermano mayor realizó este delito contra varios miembros de su familia, por lo que decidió reportar su caso al Centro de Emergencia de la Mujer (CEM) de Villa el Salvador.

Todo inició cuando sus hijas, de 26 y 28 años, le contaron que habían sido violadas por su tío cuando tenían 4 y 6 años y se quedaban al cuidado de sus familiares, pues ella tenía que llevar a su hijo menor con discapacidad al hospital. En ese momento, el presunto agresor aprovechaba para abusar de las hijas de la denunciante.

“Yo la verdad me quedé ‘shoqueada’ porque rebuscaron mi pasado, ya que a mí también me pasó de joven. No sabía cómo responderles”, dice Luisa.

La mujer cuenta que su hermano la agredía sexualmente desde que era una niña, hasta que cumplió los 13 años. Harta de esa situación, escapó de su casa y empezó una nueva vida, pero ahora sus hijas también señalaron haber sido víctimas de este sujeto, por lo que Luisa decidió denunciar y no quedarse de brazos cruzados.

Por eso, acudió con sus hermanas, quienes también fueran ultrajadas por el mismo agresor, para reportarlo en conjunto; sin embargo, al conversar con ellas se dio con la sorpresa de que este hecho también se repitió con sus sobrinas.

“Mi madre, Martha Ramos Oviedo, sabía de todas las violaciones de él. Ella nos chantajeaba que ella se iba a morir si hablábamos, se hacía la enferma, nos manipulaba o nos metía a casas para trabajar desde chicas. Después de tanto encubrimiento, yo quiero ahora que él pague por todo lo que ha hecho, pero mis hermanas no quieren denunciar conmigo. Y él continúa rodeado de menores. Y tengo una sobrina de 9 años aún”, comenta.

Hasta el momento, la madre de familia ubicó a 12 víctimas (contando con ella, su par de hermanas y 9 sobrinas) del círculo que habrían sido abusadas sexualmente por el hermano mayor de la familia.

“Él tiene la técnica de amenazar a su víctima, dice que va a matar a su madre, a su hermana si es que hablan”, señala.

Luisa Sosa mostró su preocupación a este diario, pues no ve que su caso en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) avance. Denunció hace más de una semana y le dijeron que se iban a comunicar con ella, pero hasta el momento no ha hallado respuesta. Incluso, afirma que la entidad no le ha ofrecido la copia del acta en donde queda registrada su denuncia.

Además, actualmente ella tiene conocimiento que su hermano mayor está casado y tiene dos hijas menores, por lo que también teme por el bienestar de ellas.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).