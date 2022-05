Hombre fallece tras ataque de sicario en calle de Los Olivos

Aproximadamente a las 9.00 p. m. del sábado 28 de mayo, un hombre perdió la vida a manos de un encapuchado en la calle Caraz, ubicada en el distrito de Los Olivos, a pocas cuadras de la municipalidad de la jurisdicción. Según captaron las cámaras de seguridad de la zona, el atacado fue perseguido por su asesino durante algunos minutos.

Finalmente, el sicario logró alcanzarlo y procedió a disparar contra él un total de dos proyectiles de bala, uno de los cuales logró impactar en el cuerpo de la víctima. Producto de la herida, el sujeto quedó tendido en el suelo, donde falleció después de unos minutos.

Hasta el lugar se apersonaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) pertenecientes a la comisaría de Sol de Oro, así como miembros del Serenazgo distrital, quienes procedieron a acordonar el lugar, a fin de mantener la inviolabilidad de la escena del crimen hasta la llegada de un fiscal asignado al caso.

El representante del Ministerio Público determinará el levantamiento del cadáver y ayudará con la identificación del hombre, cuyo nombre es desconocido hasta el momento. Con respecto a este punto, vecinos de la zona afirmaron no saber quién era el fallecido, puesto que, según lo que señalan, la víctima no era un residente del lugar. Así también, manifestaron no haber escuchado cómo se dieron los hechos.

Por su parte, las autoridades policiales indicaron que se dará inicio a las pesquisas correspondientes junto con la Dirincri, acción que permitirá recoger evidencia que ayude a esclarecer con mayor precisión los detalles de lo ocurrido, así como encontrar pistas sobre la identidad del responsable de este homicidio.