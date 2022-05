Gustavo Mohme: “La audiencia digital está creciendo y estamos enfocados en esa transformación”

Gustavo Mohme Castro, de 36 años, es el actual presidente del Directorio del Grupo La República (GLR). Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad McGill, en Montreal, Canadá. A los 21 años formó su primera firma, que se dedicaba a comercializar contenido de valor agregado a través de teléfonos móviles. También es miembro del directorio en otras empresas, como América TV, Canal N, y gerente general de GMoney S.A. En la siguiente entrevista analiza la experiencia del grupo empresarial durante la pandemia del Covid-19, el despliegue y crecimiento del medio digital, y los cambios que se han producido en el consejo editorial y el comité ejecutivo del consorcio periodístico.

¿Qué cambios se han producido en los medios de comunicación, y específicamente en la prensa en estos dos años de trabajo virtual por la pandemia?

Hay dos formas de enfocarlo: de cara a la audiencia, y a la compañía. En el primer caso, cuando recién apareció el Covid-19, todo fue tan abrupto que no sabíamos qué iba a pasar. La gente no podía salir de su casa, no podía comprar el diario, y migró a buscar mucha información por internet. Así, pasamos, de un día a otro, a tener audiencias digitales récord. La gente siguió en su casa y pasó algo que no creíamos que podía suceder: si bien al inicio la lectoría del diario cayó, luego se recuperó y ha logrado mantenerse. En los medios web hemos tenido un crecimiento de doble dígito con respecto al año pasado. Es algo que estamos apuntalando mucho en la compañía, y vamos a seguir apostando todos nuestros recursos a desarrollarlo.

¿Cómo experimentó La República esa transformación abrupta del trabajo presencial al virtual? Afectó las ventas, la lectoría, la publicidad. ¿En qué porcentaje se ha recuperado actualmente?

Definitivamente afectó las ventas. El periódico impreso se vende, en su mayoría, en las calles. Esto significa que durante una cuarentena, simplemente, no hay quién lo compre. Felizmente, ya veníamos apostando en una estrategia digital bastante bien armada, y la pandemia ha sido la prueba que confirmó que estábamos en el camino correcto. El covid ha sido el reto más grande de la compañía, lo superamos, crecimos, hoy estamos en niveles precovid. Diría que gracias a gestiones anteriores a la mía y a la visión de nuestro actual gerente general, Ruben Ahomed, nos encontró bien parados. Tuvimos que corregir muchas cosas porque no estábamos preparados para trabajar desde casa. Enfrentamos diversos problemas tecnológicos. La pandemia solo aceleró el paso que ya habíamos pensado dar hacia el teletrabajo, pues demostró que no es necesario que los periodistas vayan todos los días a la oficina. Sin embargo, esta experiencia también evidenció que para que los equipos funcionen de manera óptima es importante interactuar unos con otros. Por ello estamos regresando a la semipresencialidad. No creo que volvamos al horario de oficina. Eso sería un error.

¿Cómo se prepara el retorno a la semipresencialidad?

Cada jefe evaluará con su equipo quiénes vienen y en qué horario. Estamos preparando una estrategia para adecuar la infraestructura a fin de seguir cumpliendo con la seguridad y salubridad. Estamos viendo cómo regresar a la presencialidad respetando las normas del Gobierno. Ha cambiado la forma de trabajar, hay más libertad, ya no funcionan los horarios tradicionales de 9 a.m. a 6 p.m. También, me da mucha alegría mencionar que el 99% de nuestros más de 800 trabajadores y colaboradores están vacunados con las tres dosis. Esto ha sido un gran reto y no ha sido nada fácil. Fue un arduo trabajo liderado por el área de Recursos Humanos. Esto nos da tranquilidad, porque tenemos la seguridad de que, al menos en la oficina, la probabilidad de contagio es mínima.

¿Qué cambios digitales se dieron y cuáles se vienen?

Al permanecer en su casa todo el día, la gente se dio cuenta de la importancia de informarse a través de medios con reputación. Apenas comenzó el covid, la audiencia web creció muchísimo. La gente estaba ávida de información. Nosotros fuimos adaptándonos y reenfocando nuestros equipos para que puedan responder a las necesidades de los lectores. Hoy destinamos la mayoría de los recursos a nuestra área digital. Si bien el nombre y la reputación de La República seguirán viniendo del medio impreso, el consumo digital es lo que está creciendo y lo que permitirá a la empresa apostar al futuro con optimismo. La República es, sin duda, un medio de referencia en el país, que mantiene inalterablemente sus banderas editoriales; es, como dice mi padre, un homenaje diario a Gustavo Mohme Llona, mi abuelo, quien fundó el diario hace 40 años.

Hay una serie de especialidades que La República ofrece al lector. ¿Podría explicarnos?

Cuando uno mira la web, es difícil imaginar la cantidad de gente que hay detrás, desde herramientas, equipos, ingenieros, diseñadores, marketing. Hay una gran infraestructura y una serie de disciplinas cuya tarea específica es que funcione la web. Tenemos 230 redactores solo en la parte digital. Es un equipo grande encabezado por Rider Bendezú, nuestro editor general web. Hoy por hoy, el área digital de la compañía está pasando por su mejor momento y buscaremos que continúe creciendo y fortaleciéndose.

¿También se han producido cambios en el Consejo Editorial y el Comité Ejecutivo de la empresa?

En abril del año pasado, la familia me encargó asumir la presidencia del Directorio. Mi padre continúa en la dirección periodística de La República. El director de El Popular es Alan Morales y el director de Líbero, Carlos Salinas. El buque insignia de la empresa sigue siendo La República, un diario político y referente nacional. El Consejo Editorial se ha renovado tomando en cuenta lo que mandan estos tiempos, la paridad de género: tenemos igual número de mujeres y de hombres, y es algo de lo cual nos sentimos orgullosos. También se ha renovado el Comité Ejecutivo, que presido semanalmente, en el cual vemos los puntos trascendentales y medulares de la compañía. Allí participan las cabezas de cada área, y lo que hacemos es definir estrategias o alinear el rumbo de la empresa hacia el camino correcto.

¿Cuál es el papel que cumplen Perú Legal y República Sostenible?

En Perú Legal contamos con un equipo de expertos en materia legal, y se aspira a ofrecer a los ciudadanos un contenido sumamente especializado en temas legales. Combinamos dos cosas que son importantes: información de calidad, elaborada por especialistas que cuentan con el conocimiento necesario; con la difusión a través de un medio de prestigio, como es La República. Mezclando esos dos elementos, tratamos de responder las preguntas coyunturales del público brindándole un contenido que pueda ser útil para su vida diaria. Pueden ser noticias políticas, pero trabajadas desde un ángulo legal. Se hacen entrevistas y conversatorios. Invito a la audiencia a que lo busquen porque en realidad se está haciendo un gran trabajo, del que nos sentimos muy satisfechos. Por otro lado, República Sostenible es un espacio en el que se integran y valoran esfuerzos con el fin de construir una sociedad más consciente, empática y responsable con la naturaleza. Es la unión entre la comunidad, empresa y Estado a través de sus actividades empresariales en armonía con nuestro medio ambiente.

¿Wapa es otra apuesta de La República?

Wapa es la marca del Grupo La República dirigida al segmento femenino con información relevante, contenido especializado e historias de empoderamiento.

El impreso sigue teniendo su público…

Veo al diario impreso como nuestros cimientos institucionales: lo que la gente toca y ve. No creo que esté destinado a morir. Es un producto que tiene un nicho que lo seguirá leyendo. Se va a mantener en el tiempo y estoy seguro de que tendrá una vejez muy digna. Sin embargo, hay ciertos retos por superar. Hay lectores fieles que se identifican con el diario, y que no necesariamente son los mismos de la web. El nivel de contenido que se cubre en la edición digital es mucho más amplio y diverso que el contenido de la versión impresa. En el impreso nos enfocamos mucho en lo político, en la web nos orientamos a diferentes temas y hay un mayor alcance.

Y en el aspecto audiovisual, ¿cómo ve usted la perspectiva de cara al futuro?

El aspecto audiovisual, hoy en día, es fundamental, ya que es muy demandado por los lectores digitales. Esto no solo se centra en videos, sino también en atender la diversas plataformas que salen constantemente y los diversos formatos que demandan sobre todo para los teléfonos celulares. Justamente por esto último es que hemos realizado un esfuerzo importante en nuestro canal de streaming, llamado LR+.

¿Nos puede contar un poco más sobre este proyecto, LR+?

LR+ es la división audiovisual del grupo que esencialmente se dedica a producir y editar videos. Producimos más de 1.500 videos y contamos con más de 120 millones de reproducciones al mes. No solo son videos informativos, sino también de entretenimiento. Contamos con talentos muy reconocidos como Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodrich, Rumi Cevallos, Enrique Patriau, René Gastelumendi, entre otros.

¿Cómo ve la situación que enfrenta la prensa en el país con las medidas de restricción que vienen desde el Congreso y Ejecutivo para cubrir las comisiones?

Es lamentable. Siento que hemos retrocedido mucho en términos de libertad de expresión. La prensa es un mensajero, pero los políticos le echan la culpa de sus males. Obviamente hay excepciones. Al prohibir el ingreso de la prensa, el Congreso está vulnerando el derecho que tiene todo ciudadano a informarse. Es una postura inadecuada del Congreso, que también tiene su correlato en el Ejecutivo. Esperamos que se corrija en el corto plazo. ❖

NUEVO CONSEJO EDITORIAL. El renovado Consejo Editorial lo integran Stella Mohme, Clara Elvira Ospina, Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodrich, Carlos Castro y es presidido por Gustavo Mohme Seminario. Un foro plural y no vinculante en el que se debaten temas trascendentes de coyuntura periodística. Asistieron como invitados Patricia Zárate y Juan De la Puente.Diversidad. La República cuenta con un canal streaming y los mejores programas digitales en el país.