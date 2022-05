Comas: hombre queda grave tras ser baleado por delincuentes que intentaron robarle su celular

Con información de Giuliana Castillo / URPI-LR

Pedro Ruiz Gamero, de 37 años, recibió un impacto de bala luego de evitar el robo de su celular en la cuadra 3 de la av. José de la Torre Ugarte, en Comas. Según los testigos, el padre de familia estaba comprando una botella de agua, tras una larga jornada de trabajo en su mototaxi, cuando fue interceptado por dos sujetos que bajaron de un vehículo.

La rápida reacción de Gamero, al ver a los delincuentes, le hizo arrojar su celular dentro de un negocio cercano. Ante esto, los hampones, enfurecidos por el robo frustrado, le dispararon y huyeron del lugar de los hechos. La víctima fue trasladada al hospital de Collique.

“El señor bajó de la moto y me pidió un agua, después escuché un disparo, el celular lo encontraron al costado, en el consultorio. Varias veces roban por acá”, contó una de las testigos.

La esposa de la víctima, Juana, mostró su preocupación por la salud de su esposo. De acuerdo a su testimonio, los doctores no lo han operado y teme que le den de alta con la bala en el cuerpo, ya que los doctores le comunicaron que si la bala no complica algún órgano, no lo operarán .

“Aún no me confirman, están que le sacan placas todavía para que me digan si lo operan. Yo quiero que lo operen, porque me han dicho que si no implica órganos lo van a dejar así”, comentó Juana a La República.

La familia de la víctima pide que investiguen lo sucedido, pues Pedro Ruiz Gamero tiene que velar por su hijo de 10 años y su hija de 2 meses. Si desea brindar alguna ayuda, puede comunicarse o apoyar económicamente, a través de Yape al 941207096.