Madre denuncia demora en atención del Hospital Almenara a su bebé recién nacido

Una madre de familia denunció que, desde que ingresó al Hospital Guillermo Almenara por emergencia, s u bebé aún no recibe atención de un neonatólogo pese al estado en el que se encuentra.

“A la 1.30 p. m. me mandaron a hacer unos análisis, cuyo resultado salía supuestamente en dos horas, pero recién salieron casi a las 5.00 p. m.”, contó la mujer a La República.

Ángela Marabotto dio a luz a un bebé prematuro el 21 de mayo, por cesárea, y tres días después salió de alta con su hijo. Al día siguiente, el bebé empezó a presentar una pigmentación amarilla. “ Se supone que tiene la enfermedad de ictericia, que es el aumento de bilirrubina en la sangre”, refirió la madre.

“La doctora solo salió una vez; en el área que es la espera de pediatría le dije que me dé una mano y que me dé una respuesta, y me dijo que ya lo había pasado a interconsulta en neonatología”, narró Marabotto.

Sin embargo, tras consultar varias veces en la oficina de atención del asegurado, “ me dijeron que ya habían hecho el llamado desde las 4.00 p. m., pero son casi las 7.00 p. m. y nadie aparece, y nadie da respuesta y mi bebé está completamente aletargado ”, aseveró la madre.

Intentamos comunicarnos con el Hospital Guillermo Almenara, y desde el área de prensa aseguraron que el hospital sí cuenta con neonatólogos. Angela Marabotto indicó que ha presentado una queja en el libro de reclamaciones, y sigue esperando a que su bebé reciba la atención necesaria.

Actualización. Respuesta del Hospital Guillermo Almenara

El hospital comunicó que el bebé ya fue atentido y está a la espera de una transferencia al Hospital Jorge Voto Bernales Corpancho, en Santa Anita, para la realización de una fototerapia. “Está esperando una prueba antigénica para efectivizar la transferencia”, informaron desde el área de prensa.