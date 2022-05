SMP: paciente es trasladado en sábanas por falta de camillas en hospital Cayetano Heredia

Un paciente del hospital Cayetano Heredia, ubicado en San Martin de Porres, denunció a través de sus redes sociales que, cuando llegó al nosocomio para ser atendido por emergencia, no había camillas disponibles, por lo que el personal de salud tuvo que usar una sábana para movilizarlo de un lado a otro.

Según las imágenes compartidas, se ve cómo un grupo de seis personas usan una sábana para trasladar al paciente, aparentemente de la puerta de emergencia hasta alguno de los tópicos del lugar, tras quejarse fuertemente de un dolor. Asimismo, se aprecia cómo las personas tienen que hacer fuerza para evitar que el hombre caiga al piso.

“Te piden inyectables, sondas, preservativos, porque no hay en la farmacia. Te piden una y otra y otra vez; cada que un médico viene es una receta diferente, y estas no tienen firma. Soy consciente de que se tiene que gastar, pero una cosa es gastar lo que se necesita y otra hacerlo demás. Dónde vamos a parar”, enfatizó el paciente.

El noticiero ATV Noticias pudo constatar la información, luego que en el exterior del lugar los parientes de otros pacientes se quejaran del pésimo trato del personal de salud. Incluso, indicaron que tienen que pernoctar varios días afuera del nosocomio para poder obtener información.

“Hasta el momento he gastado 500 soles, no encuentro en la farmacia de adentro lo que me pide el médico. En la farmacia del hospital solo hay lo básico, mi hijo está en UCI y tengo que esperar. No tengo recursos, señorita”, afirmó un familiar al medio.

Asimismo, otro recalcó que su esposa se encuentra internada y el médico tratante le ha solicitado un examen que no pueden realizar en el mismo nosocomio, por lo que se encuentra juntando dinero para poder hacerlo de forma particular.

“Así es, señorita, me cobran 1.400 soles. Lo necesitan para ahora, yo estoy buscando dinero. No tengo recursos, señorita, la resonancia magnética no la pueden realizar aquí en el hospital”, precisó.