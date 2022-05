Los Olivos: frustran asalto a casa de apuestas Meridian Bet

Un operativo de la Policía Nacional del Perú pudo evitar que tres delincuentes se lleven el dinero de la casa de apuestas Meridian Bet, establecimiento que suele ser punto de reiterados asaltos y que se encuentra ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle, en el distrito de Los Olivos.

Este frustrado asalto ocurrió alrededor de la 1.00 p. m. La PNP pudo intervenirlos a solo minutos de haberse escapado.

De esta manera, uno de los hampones logró darse a la fuga, pero dejó tirada su arma, que quedó como parte de la evidencia. Los otros dos fueron reducidos y esposados, próximos a ser trasladados a la dependencia policial.

“Justo iba a hacer mi apuesta y entran los tres armados; uno se ha escapado. El otro me pidió que le dé todo lo que tenía. Me amenazaron y yo me tiré al piso”, mencionó a este medio una de las víctimas.

A la hora de la intervención se pudo observar que uno de los ladrones vestía un overol, botas y un chaleco anaranjado, con el que aparentaba ser un personal de construcción. Con esta fachada, el sujeto intentó pasar desapercibido; sin embargo, al momento de la intervención dejó su arma encima del mostrador.

Asimismo, uno de los criminales fue identificado como menor de edad y se le incautó un arma de fuego, además dinero recién robado de la caja de la casa de apuestas.

Según el gerente de Seguridad Ciudadana, Juan Lazarte, dentro del distrito de Los Olivos, el 63% de los delitos son contra el patrimonio. Además, se ha registrado que a diario ocurren nueve asaltos con motos lineales y mototaxis, según lo informado al medio RPP.