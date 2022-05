Lambayeque: niño de 7 años fue acuchillado por un hombre en Chiclayo

Un niño de 7 años fue acuchillado luego de que un delincuente tropezara con él al perseguir a una de sus víctimas, en el pueblo joven Cruz de la Esperanza, en el distrito de Chiclayo, en la región Lambayeque. Los hechos ocurrieron la noche del domingo 22 de mayo en horas de la noche.

Denuncia

Según la versión de los padres del agraviado, el hecho ocurrió cuando el pequeño jugaba con sus amigos. Allí, el niño fue impactado por el arma blanca de un sujeto que buscaba enfrentarse con otra persona en un caso de robo.

“Todo esto ha ocurrido cuando mi hijo jugaba con sus primitas en la vereda. Mi hijo está en cuidados intensivos y no despierta. Me cuesta verlo de esa forma y que no se haga justifica . No es justo ver que tu hijo, que estaba muy emocionado por cumplir 8 años y celebrar su cumpleaños, no pueda despertar. Pido justicia”, precisó a este diario la madre del agraviado.

Por información de los vecinos del lugar, los padres precisaron que el presunto agresor respondería al nombre de Alonso Gustavo Pérez Celis, de aproximadamente 40 años, quien tendría antecedentes penales por otros delitos.

“La Fiscalía ya se encuentra investigando este caso. Pedimos a las autoridades sancionar a esta persona porque se ha puesto en riesgo la vida de mi hijo. Una persona con este tipo de conductas no puede estar en libertad”, expresó el padre de la víctima.

Los familiares piden apoyo económico para el tratamiento especial del menor a través de Yape al número 975801350, debido a que muchos medicamentos son costosos y no están disponibles en el nosocomio.