Conductores hacen largas filas tras desabastecimiento de GLP: “Desde anoche estoy haciendo cola”

Durante la mañana de este viernes 27 de mayo, una fila de más de 50 vehículos entre autos y mototaxis se formó en los exteriores de la estación de la empresa Pecsa, ubicada en el distrito de Villa El Salvador.

Según informó América Noticias, esta situación se registra desde la noche del jueves debido al desabastecimiento de gas licuado del petróleo (GLP). En ese sentido, uno de los conductores manifestó que hizo cola desde un día antes, ya que en otra zona de la capital no encuentra el combustible.

“Desde anoche estoy haciendo cola y mire cómo está la cola. Otros grifos están vacíos y solo algunos están abastecidos. Antes estaba S/ 5,00, pero ahora acá está S/ 8,78. Tengo que abastecerme por la necesidad porque no tengo nada”, dijo el chofer Percy Rojas al medio de comunicación.

Asimismo, se indicó que esta mañana los precios van desde entre S/ 9,79, S/ 10 y S/ 10,79.

“Hemos buscado en todos los grifos y el de aquí es el único que tiene GLP. He buscado ya y no hay gas. Ahora va a subir el precio. En otro sitio están vendiendo más caro a S/ 10,79, muy caro y no es justo”.

Dato

El desabastecimiento del hidrocarburo de replica en los distritos del Cercado de Lima, Miraflores, Ate Vitarte, San Borja, entre otros.

¿Cuál es el precio del gas doméstico (GLP) hoy, 27 de mayo?

Tal como indica Facilito, de Osinergmin, el GLP envasado o doméstico (10 kg) se encuentra con un valor de S/ 46,00 en Ate, siendo este el costo más bajo de todo Lima. Por otro lado, el precio más alto es de S/ 89,90 en Lurigancho-Chosica.