Arequipa: piden justicia para joven que fue agredida por su expareja

Los familiares de Verónica J. E. (27) piden justicia para la joven, quien fue agredida en el rostro por su expareja y otra mujer. La agresión ocurrió el último domingo por la mañana en el distrito de Mariano Melgar, en Arequipa.

Según contó Patricia, tía de la víctima, ambos sujetos, identificados como Luis Arce Byxbee y Brenda Ancco Luque, la interceptaron al promediar las 11.30 a.m. en la calle Comandante Canga. La joven intentó escapar, pero comenzaron a perseguirla hasta que lograron alcanzarla y le realizaron cortes en el rostro con un objeto punzocortante.

Ese día de la agresión, la Policía pudo capturar a Brenda, pero Luis fugó. La familia de Verónica se encuentra indignada porque se enteraron que, el último jueves, la jueza que sigue el caso decidió que la joven acusada siguiera el proceso en libertad.

“Cómo es posible que dejen en libertad a una mujer que agredió de esa manera a mi sobrina. Hay cámaras de seguridad, testigos que vieron cómo ambos sujetos la agredieron. El hombre se encuentra prófugo”, indicó Patricia.

Los familiares contaron que Verónica sostuvo una relación sentimental de varios años con Luis, pero que terminaron en febrero útlimo tras un caso de agresión física.

“El agresor tenía orden para que no se acerque a mi sobrina, pero no lo cumplió. La agredió y ahora mi sobrino no puede hablar por las cirugías y se encuentra en cama traumada”, agregó.

La familia exige prisión preventiva para Ancco Luque por intento de homicidio y que la Policía logre pronto la captura del Arce Byxbee. A través de redes sociales difunden la fotografía del agresor para que la ciudadana apoye con su ubicación.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Asimismo, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).