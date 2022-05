Arequipa: médicos mayores de 70 años de EsSalud piden a entidad los dejen trabajar

Arequipa. Cerca de un centenar de médicos especialistas de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud no tendrían una respuesta a su pedido de extensión laboral hasta los 75 años de edad. Nelson Rodrigo Linares, presidente del Cuerpo Médico del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, señaló que la entidad no está cumpliendo la ley. “No se sabe si van a aceptar, no están cumpliendo con la norma que ya fue publicada en El Peruano”, sostuvo el galeno.

En junio del 2021, se modificó la Ley del Trabajo Médico ampliando de manera voluntaria y a solicitud, la edad de cese laboral hasta los 75 años. En setiembre de ese mismo año se publicó el reglamento en que se establece los requisitos. Mientras que en enero del 2022 se amplía la aplicación a Seguro Social de Salud (EsSalud) con el DS N°028-2021 desde la fecha de promulgación. Entre los principales requisitos está enviar una solicitud a la entidad empleadora 40 días antes de cumplir los 70 años, titulo de segunda especialidad, certificados que acrediten buena salud física y mental.

Rodrigo Linares indicó que en muchos casos ya se pasó el tiempo establecido para recibir una respuesta a la reincorporación y que están interponiendo medidas legales. “Estamos pidiendo trabajar para reducir también la brecha de especialistas”, subrayó.

En un comunicado, los médicos alegan que “hay una discriminación por la edad de los solicitantes”. Además que usan pretextos “fútiles” que dilatan los trámites administrativos de la extensión laboral.

“EsSalud se niega a respetar el derecho de los médicos a nivela regional Arequipa y en el país”, finaliza el documento de los afectados.