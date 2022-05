“Tengo que viajar con el presidente”: conductora ebria se da a la fuga tras chocar auto estacionado

En Callao, una mujer en estado de ebriedad impactó su auto contra un vehículo que se encontraba estacionado y luego intentó darse a la fuga. Tras el hecho, el agraviado alcanzó a la fémina identificada como Karina Janet Saco Yarlequé, para increparle su accionar; sin embargo, no obtuvo la respuesta que esperaba.

La conductora insistió en que el joven la deje ir porque, supuestamente, tenía que llegar al aeropuerto Jorge Chávez para abordar un importante vuelo. “¿Ya puedo salir de aquí? ¿Puede sacar el carro rojo? Estoy en operativo y tengo que viajar a Arequipa con el presidente”, afirmó.

En imágenes difundidas por América Noticias, se observa cómo Saco Yarlequé continúa manejando su unidad con el afectado encima del capó. “Estás haciendo peor las cosas. Miren como me lleva encima”, increpó el ciudadano chalaco.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar en atención de la denuncia y la mujer les indicó que el carro en el que se encontraba pertenecería al Estado. “Dile que soy la coronel Sacco”, resaltó.

PUEDES VER: Aprueban ordenanza contra la discriminación de la población LGTBI en el Callao

La responsable del accidente fue detenida y trasladada hacia la comisaría de Carmen de la Legua, donde dio positivo a la prueba de dosaje etílico. En tanto, el denunciante precisó que, si bien los gastos de su carro fueron cubiertos, necesita un tratamiento médico.

“Por el momento me he hecho algunos exámenes. Me encuentro mal del brazo, de la pierna y me duele la espalda. Intenté comunicarme con ellos para hacerles llegar el tema de proforma de lo que costaría, pero apenas me comuniqué con ellos, el señor y la señora me han bloqueado del WhatsApp y no he podido mandar ninguna proforma”, lamentó.