¿Qué distritos serían los más vulnerables ante un sismo de gran magnitud?

Cerca de las 7.00 a. m. de este jueves 28 de mayo se sintió un fuerte sismo en Puno, Cusco, Tacna y otras regiones del país. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.9.

Al respecto, el nuevo temblor ha puesto sobre la mesa el tema de que si el país está preparado para un terremoto de magnitud 8.2, tal y como ocurrió en 1940.

Este movimiento telúrico, que se registró el 24 de mayo, dejó 200 muertos, miles de heridos y el 80% de viviendas seriamente afectadas en Chorrillos, Barranco, Callao y La Molina.

Consultado sobre el tema, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, recordó que los sismos y terremotos sacuden el suelo, por lo que es de vital importancia que las construcciones estén en terrenos que cumplan con todos los estándares.

Siguiendo esa línea, advirtió que los distritos de Villa El Salvador y Ventanilla serían los más vulnerables ante un movimiento telúrico, ya que sus suelos son de arena y agua . Lo mismo ocurriría con las viviendas que están ubicadas en la ribera de los ríos y en las áreas cercanas a las playas.

“Los sismos van a ocurrir, eso no lo podemos evitar porque es parte de la naturaleza. Lo que tenemos que saber es que estos movimientos solo sacuden el suelo. (...) Si mi vivienda no soporta dicho sacudimiento del suelo, entonces puede colapsar y me causará daño. Por eso, hay que revisar cómo ha sido construida, qué material se utilizó y sobre qué suelo”, explicó el especialista a Andina.

Finalmente, el experto aseguró que existe una gran energía acumulada en la costa peruana, ya que desde 1946 no ocurre un terremoto similar al de 1940.