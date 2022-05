La Libertad: piden justicia para los ocho fallecidos en socavones del cerro El Toro

Después de tres años, Martina Rodríguez Cruz aún mantiene la esperanza de hallar justicia por la muerte de su esposo, Orlando Valderrama Victorio, quien perdió la vida junto a otros siete mineros en un socavón ilegal en el conocido cerro El Toro, de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en marzo del 2019. Asimismo, ha mostrado su disconformidad porque el Fiscal provisional de Huamachuco, en La Libertad, cambió su acusación por delito de homicidio doloso por una de culposo, por la cual solo aplica una pena de dos años.

A pocos días de realizarse el control de acusación, programado para este 30 de mayo, la madre de familia espera que la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamachuco decida abrir juicio oral al pastor evangélico Oswaldo Alva Polo y su socio Luis Miguel Reyes Ríos, sujetos acusados de administrar el socavón donde murieron estas ocho personas.

La viuda relató que el hombre religioso Oswaldo Alva Polo se comprometió a ayudarla económicamente con 25.000 soles, al igual que a los otros deudos, con el fin de no denunciar los lamentables hechos suscitados. Hasta la fecha son más de 100 muertes las que se han registrado en estas labores ilegales.

Asimismo, indicó que cuando fue a buscarlo a su iglesia pidió la colaboración de los fieles y fue con el dinero de ellos que Alva Polo hizo llegar un aproximado de 800 soles a la viuda, quien quedó desamparada junto a sus tres menores hijas tras perder a quien sostenía la economía de su hogar. “Pidió que oren para que nos resignemos, y me dio vergüenza recibir el dinero, pero no tenía con qué dar de comer a mis tres hijos, ni para enterrar a mi esposo”, mencionó a la prensa Martina Rodríguez.

La fémina también cuestionó que el fiscal Provisional de Huamachuco, Ronald Lorenzo Urrutia Castillo, haya cambiado, en su acusación, el delito de homicidio doloso por homicidio culposo. Es decir, la pena por la muerte de ocho personas sería, como máximo, solo de dos años, lo cual beneficia a los acusados. “Que el fiscal haya cambiado a homicidio culposo no es justo. Que actúe de forma consciente, que no se deje comprar. Yo y mis tres hijas nos hemos quedado desamparadas”, lamentó.

Osvaldo Alva Polo siempre ha negado las acusaciones en su contra. Foto: Prensa Huamachuco

Al respecto, el abogado de la familia, Claudio Moreno, mencionó que ellos tuvieron que reunir las pruebas del hecho, ya que el fiscal argumentó que no se conocían las causas de las muertes ni dónde fueron enterrados, para las diligencias de ley. “Vamos a pedir se observe el pedido de acusación del fiscal para que se agrave la pena a una prisión no menor de 6 años y estas muertes no queden impunes”, afirmó el letrado.

En tanto, el líder religioso Alva Polo asegura que estas acusaciones en su contra son falsas y es inocente.