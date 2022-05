Colegios de Cusco deben cumplir horario de invierno por heladas

El gerente regional de Educación del Cusco José Villavicencio exhortó a las instituciones educativas cumplir la directiva que estipula que se implemente un horario de invierno en las instituciones educativas de la región ante el descenso de temperaturas, propio de este mes.

Explicó que la variación debe ser mínimamente de media hora después del horario de ingreso habitual y media hora de adelanto del horario de salida. “Por ejemplo, si un colegio entraba antes a las 7:00, debe entrar ahora 7:30. Es relativo, de acuerdo a sus condiciones las instituciones educativas deben variar sus horarios en atención a sus estudiantes”, explicó.

Dijo que en las provincias altoandinas se adoptan otras medidas, pues las heladas son intensas. “Hay colegios que entran a las 9, eso ya es autonomía de las instituciones, lo importante es que se registre una variación por la temporada de frío”, puntualizó

No atender la directiva ameritaría el inicio de procesos administrativos contra los directores. Aún no se tiene una data de infractores, pero la Gerencia de Educación ya empezó un monitoreo de las instituciones educativas.

Otras disposiciones

El funcionario instó a los padres de familia a enviar a sus hijos con ropa abrigadora. Aseguró que no debe existir ningún condicionamiento al momento de elegir las casacas de los estudiantes. “Puede ser optativo, pero no se debe prohibir determinados colores, es más hemos instado a que las niñas vayan con buzo y no faldas ante el intenso frío que se registra en nuestra ciudad”, expresó.