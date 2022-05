Ventanilla: asesinan a madre de familia que se resistió a pagar cupos por su negocio

Una empresaria fue asesinada en su mismo negocio de Ventanilla por resistirse a pagar cupos a delincuentes de la jurisdicción.

La noche del último martes, dos sujetos irrumpieron en la ferretería de la madre de familia y dispararon sin mediar una sola palabra. En el lugar, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron siete casquillos de bala.

La empresaria estaba de espaldas cuando los hampones abrieron fuego en su contra, relatan los parientes de la mujer, quienes lamentan la pérdida.

Uno de los disparos también impactó en el perrito de la fémina. Afortunadamente, el can está estable y recuperándose en su vivienda.

“Estaba dando vueltas a partir de las 4.00 p. m. Prácticamente fue durante un descuido de ella, porque aprovecharon que estaba de espaldas. Es ahí donde sacan el arma y le disparan. (…) Hasta a mi perrito le dieron un balazo. Ahorita lo tenemos en el cuarto, con cuidados” , relató un pariente de la víctima a ATV Noticias.

Conocido el caso, los vecinos y allegados a la madre de familia revelaron que ella estaba recibiendo amenazas de muerte por resistirse al pago de cupos. Incluso, uno de sus amigos le recomendó que denuncie el hecho, pero no saben si lo llegó a hacer.

PNP halló 7 casquillos de bala en el lugar de los hechos. Foto referencial: La República

“Me dijo que le estaban pidiendo cupos, pero no me comentó quiénes eran. Le dije que ponga la denuncia, pero no sé si me habrá hecho caso”, dijo uno de los residentes al medio mencionado.

Tras los disparos, los presentes intentaron auxiliar a la empresaria, pero llegó sin signos vitales al nosocomio del distrito. La familia exige justicia y una rápida investigación que determine quiénes son los culpables.