Municipalidad Provincial de Chiclayo ordena nueva evaluación técnica para 12 compactadoras

El gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Marlow Oblitas, subrayó que se dispuso una nueva evaluación técnica a 12 compactadoras valorizadas en S/ 6 700 800, cuyo resultado permitirá la cancelación o no al Consorcio Equipos y Soluciones Integrales Perú. “Si se concluye que la maquinaria no cumple las especificaciones técnicas que solicitó el ayuntamiento, no se pagará a la empresa”, advirtió el funcionario.

La comuna tomó esa medida luego de que la Contraloría General de la República detectó que el comité de selección integrado por el subgerente de Logística, Carlos Montalvo; subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Gino Chanamé; y el presidente del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL), Pedro Reyes, no observó la oferta de la empresa que incumplió con las especificaciones técnicas para estructuras metálicas de la maquinaria.

El funcionario municipal enfatizó a La República que se formuló un requerimiento para la contratación de un perito a fin de que realice una revisión técnica de los vehículos.

“Se dispuso ampliar el informe técnico que realizó un perito anterior. El especialista que brinde el nuevo servicio contará con el plazo de 15 días para emitir los resultados . Si se determina que la máquinas no cumplen las especificaciones, no se cancelará a la empresa”, insistió Oblitas.

El funcionario señaló que el perito contará con 15 días para emitir informe. Foto: Clinton Medina/ La República

Asimismo, precisó que dichas unidades vehiculares cuentan con un seguro para todo riesgo, pero no con SOAT. En ese sentido, se le preguntó si no contar con la documentación completa no representa una vulneración a la norma, el funcionario precisó que prima el bienestar común.

PUEDES VER: Desarticulan red criminal La Nueva Generación del Crimen dedicada al sicariato y extorsión