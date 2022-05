Ladrón apuñala a anciano para robarle el celular: Si me lo entregaba, yo no le iba a hacer nada

Edeiber Antonio Gómez Barco, de 25 años, subió a un bus de transporte público con el objetivo de asaltar a uno de los pasajeros sin contar con que este se resistiría al atraco. Por este motivo, el delincuente decidió apuñalar a su víctima con una tijera.

“Lo agarré duro, no pudo quitarme y me apuñaló con la tijera en el pecho primero, parece que acá (en el cuello) también tengo otra herida, el dedo también me han cortado”, señaló el agraviado en declaraciones con América TV.

Agentes del escuadrón de emergencias norte ya habían subido al bus en la vía de Evitamiento, por lo que a alias ‘títere’ no se le ocurrió mejor idea que desaparecer el objeto punzocortante. Sin embago, fue detenido y trasladado a la Depincri del Rímac.

Al ser consultado por la razón de su detención, el extranjero se justificó y aseguró que atacó a su víctima porque no le quiso entregar su móvil. “Quería robar un teléfono, pero como no me lo quiso entregar (…) Quería robarle el teléfono, porque lo necesitaba. Si él está viendo que yo tengo algo para hacerle daño, no pensó. ¿Para qué tanto problema por eso? Si me lo entregaba tranquilamente yo no le iba a hacer nada, yo me bajo tranquilo y ya, para qué se me va poner alzado”, manifestó.

De acuerdo con el registro de ingreso al país, Migraciones nunca registró el ingreso de Edeiber a Perú, tampoco cuenta con documentos.

“Es probable que esté asaltando a otras personas, pero la Policía Nacional, en una rápida acción, ha logrado sacarlo de la calle y evitar males mayores a otras personas”, afirmó el coronel PNP Yván Pimentel.