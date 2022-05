Cusco: incremento del aforo de Machu Picchu vuelve al debate

El aforo de Machupicchu, maravilla mundial moderna enclavada en las montañas de Cusco, es de 3044 personas por día. El gobierno regional, la municipalidad de Machupicchu y empresarios turísticos empujan la ampliación de ese número en bien de la reactivación turística. Sin embargo, defensores del patrimonio alertan que esa posibilidad pondría en riesgo el patrimonio inca.

La capacidad de carga actual está establecida en la resolución ministerial 263-2021del Ministerio de Cultura. La norma establece que el incremento fijado de 2244 personas por día de la RM 173-2020 se incrementará progresivamente hasta mil visitantes, de acuerdo a los informes técnicos de la entidad. El jefe del parque arqueológico de Machupicchu, José Bastante, sostuvo que se ha podido llegar a 3044 visitantes diarios, como máximo.

El debate está nuevamente sobre la mesa. Un grupo de trabajo determinado por la resolución ministerial 000149-2022, mesa técnica que evalúa la ampliación gradual de la capacidad de admisión a la Llaqta de Machupicchu, emitirá sus conclusiones en las siguientes semanas. Ellos aún evalúan los números límites de turistas que puede recibir el santuario inca.

“Hasta el momento estamos de acuerdo con el valor universal de Machupicchu que debemos cuidar. Nosotros (Dirección de Cultura Cusco) creemos que su capacidad debe estar impulsada por las necesidades de conservación y no de la demanda”, argumentó el jefe del parque arqueológico.

Opinión distinta es de los empresarios turísticos. Consideran que la reactivación en Cusco tiene una oportunidad en Machupicchu. Hacen mención a un estudio de carga que soportaría hasta 5000 visitantes por día. Uno de los que encabeza el pedido es el alcalde de Machupicchu, Darwin Baca.

El Grupo de Trabajo está integrado por un representante del Ministerio de Cultura, quién lo preside, un representante del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble y de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco entre otros entes.

Por su parte, el presidente de la Cartuc, Berner Caballero explicó que su posición es que el incremento se dé en base a un informe técnico. “Según los estudios un museo de sitio en el Puente Ruinas aliviaría a mejorar los flujos turísticos. Se puede ampliar el aforo generando condiciones”, apuntó.

A su llegada a Cusco, el ministro de Cultura Alejandro Salas evidenció el desgaste en la maravilla mundial y que ameritaba la disposición de un presupuesto para los trabajos de conservación. José Bastante confirmó que el desgaste se observa en algunos portales incas, suelos y escalinata.

“Esto obedece a al tránsito de visitantes”, puntualizó el funcionario. Explicó que las escalinatas fueron cambiadas, en varios sectores, por accesos de madera. En el caso de los suelos se usarán arcillas especiales que requieren ser cambiados anualmente y respecto a los portales, mencionó, que la solución es concientizar a los visitantes a que observen la maravilla inca, pero no la toquen.

Enfoque

Reactivación es excusa

David Ugarte Vega-ex director de Cultura

Siempre ha rondado la intención de aumentar la carga máxima, incluso la propuesta de hacer visitas nocturnas a Machupicchu. Esto viene de un mercantilismo salvaje que parte de no entender lo que significó, la memoria histórica que juega Machupicchu y que debemos preservar por los siglos de los siglos. Machupicchu fue un lugar sagrado, religioso. La carga máxima siempre ha sido parte del debate porque hay quienes no entienden que es un área natural protegida y un testimonio arqueológico. Incluso, junto al estudioso Jorge Flores Ochoa dirigimos la lucha cuando Fujimori quiso construir el teleférico con el objetivo de triplicar la capacidad máxima. Ahora la reactivación económica es la excusa. El Estado tiene la responsabilidad de preservar más cuando es patrimonio de la humanidad, no solamente pertenece a los peruanos.