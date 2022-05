Corpus Christi en Cusco: participantes y asistentes deberán tener 3 dosis contra la COVID-19

Para la edición 2022 del tradicional Corpus Christi se establecerán varias medidas a fin de evitar la proliferación de la COVID-19. Recientemente, autoridades cusqueñas explicaron que la actividad religiosa se realizará en la Plaza de Armas, bajo el cumplimiento de protocolos de salud, y que solo se permitirá la presencia de asistentes adultos que cuenten con las tres dosis de la vacuna.

A través de un acta de compromiso se detalló que los cargadores, bailarines, acompañantes, banda de músicos que integran las comitivas de cada devoción y feligresía, deberán estar inmunizados con la dosis de refuerzo . Así mismo, se deberá respetar el distanciamiento físico y uso de la doble mascarilla o la KN-95, entre otras acciones.

A su vez, se comprometieron a que en esta festividad no participen niños menores de 12 años porque no todos están vacunados con la primera y segunda dosis, lo que también aplicará para aquellos adolescentes que no tienen las dosis completas de las vacunas.

El acta de compromiso será remitida con el “Plan de contingencia y seguridad del Corpus Christi 2022″ a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y al Comité Provincias de Seguridad Ciudadana (Coprosec).

La festividad, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2004, se desarrolla en la ciudad del Cusco desde la época de la colonia y evangelización. Vírgenes y santos representativos salen en procesión. La entrada o inicio será el 15 de junio, el día central es el 16 y la octava cae el 23.

Para esta ocasión, se prevé que la feria gastronómica se desarrollará en las plazas San Francisco y San Pedro.