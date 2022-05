¿Cómo superar el temor que te sean infiel?

Cuando iniciamos una relación, uno de lo miedos que nace es que nuestra pareja nos sea infiel. Ya sea por inseguridades, o porque nos hayan roto el corazón antes, en mayor o menor medida, esas emociones aparecen y pueden afectar gravemente el incipiente romance que acabamos de iniciar.

Pero vayamos al meollo del asunto: ¿por qué tenemos miedo a que nos engañen? Y aún más importante: ¿podemos superarlo si nos está lastimando psicológicamente? La especialista Karina Ruiz nos aclara el panorama sobre este complejo asunto.

¿Cuáles son las causas para que tengamos miedo a que nos sean infieles?

Según la psicóloga Ruiz, todo se basa en las inseguridades de cada parte. Las personas se forman debido a experiencias, momentos, costumbres, entre otras cosas. Estas “mochilas” serán una parte fundamental en nuestro desarrollo. Sin embargo, las inseguridades también pueden manifestarse por nuestras parejas actuales, puede que alguna actitud suya nos haya causado desconfianza, por eso la comunicación será clave.

“Cada persona es un mundo y, por lo mismo, va a tener una reacción diferente en una relación basada en sus experiencias previas. Por ejemplo, si fue engañada o si vio a alguien muy cercano siendo engañado, es muy probable que tenga pánico a sufrir lo mismo ”, explica Ruiz.

Los miedos por una posible infidelidad pueden ser causantes del fin de una relación. Foto: SaludYParejas/Instagram

Los celos suelen aparecer en las relaciones románticas, pero cuando ya rebasan el límite de lo sano y rozan actitudes controladoras o violentas, queda claro que hay un problema grave y lo más recomendable es que se busque ayuda profesional.

“Si la persona se siente muy insegura deberá tratar el tema en terapia para lograr entender que no fue su culpa la infidelidad anterior, si es que eso fue lo que provocó sus dudas. O descubrir, con la ayuda de un psicólogo, que es lo que le está ocurriendo y cómo solucionarlo”, acotó la especialista.

¿Qué relación tiene con la inseguridad?

Es probable que la baja autoestima provoque que los celos se intensifiquen, debido a que la persona puede llegar a pensar que “no merece a su pareja” y, por lo mismo, es normal que termine siéndole infiel.

“ La baja autoestima puede llevarnos a pensar que no valemos lo suficiente y, sí, puede provocar que nuestro propio cerebro nos lleve a creer que nos están engañando, así nuestra pareja sea un santo …Pero, ojo, no es el único factor que provoca estos miedos, puede ser debido a infidelidades previas y heridas sin curar por esta causa”, declaró Ruiz.

También dependerá de nuestra relación actual, si nuestra pareja nos ha dado motivos válidos que causen algun temor, eso alimentará la idea de infidelidad.

Las inseguridades pueden influir en el miedo a ser engañados, pero no son la única razón. Foto: ParejasYSalud/Instagram

¿El miedo a la infidelidad puede arruinar nuestra relación romántica?

Los reproches, faltas de confianza y las inseguridades son la pólvora para provocar problemas en un romance, incluso destruirlo. Para la psicóloga, lo más importante es mantener una conversación constante con la pareja que tenemos al lado.

“Si no hay confianza, no hay nada… A veces las personas callan por miedo a perder a la pareja, pero hay que entender que la otra persona no lee la mente. Si tú no le dices lo que pasa, no va a poder comprenderte ni van a poder trabajar juntos para sacar esa relación adelante ”, mencionó la especialista.

¿Cómo superar el miedo al engaño?

Lo principal es identificar si estas inseguridades tienen fundamentos o no. Si la persona se da cuenta que realmente no tiene motivos para desconfiar, pero aun así mantiene sus miedos, tendrá que aprender a lidiar con estos problemas.

Lo más recomendable es que se busque ayuda psicológica para superar estos miedos. Foto: Psicoactiva

La psicóloga Karin Ruiz nos da consejos para sobreponernos a esta espinosa situación. Conócelos aquí: