SJL: roban camioneta y se llevan a anciana de 84 años dentro de ella

Una familia vivió momentos de terror y mucha angustia al ver que delincuentes se robaron su camioneta con su madre de 84 años dentro de ella en San Juan de Lurigancho (SJL).

Todo ocurrió cuando los hampones interceptaron el vehículo que estaba próximo a llegar a su vivienda. Los sujetos, totalmente armados y encapuchados para esconder su identidad, sacaron al conductor y le arrebataron las llaves.

No obstante, no hicieron lo mismo con la adulta mayor, quien desde el asiento trasero pedía ayuda para que no se la lleven.

Es así que los malhechores arrancaron la camioneta con la madre de familia de 84 años dentro. Esto se registró en la calle Los lirios, en Santa Rosa del Sauce, en San Juan de Lurigancho.

Según la hija de la agraviada, quien prefiere hacerse llamar María, los delincuentes secuestraron alrededor de una hora a la mujer. Luego de este tiempo, la bajaron en la calle y dejaron a su suerte.

“A mi mamita se la llevaron. Prácticamente la han raptado con el carro. Todos estaban encapuchados y el que le apuntaba a mi hermano tenía una mochila negra. Dentro estaba mi mamá”, lamentó la fémina a Latina Noticias.

Para suerte de la familia, la adulta mayor está sana y salva y a buen recaudo; sin embargo, aún no se tienen noticias de la camioneta que fue arrebatada por tres hampones.

Al respecto, los vecinos de la zona están consternados y denunciaron que estos hechos se repiten a diario. Asimismo, lamentaron que, hasta ahora, no les asignen un personal policial para que esté en el puesto de seguridad que han construido hace dos años.

“Todos los días, todas las noches (hay robos). La población está harta de los robos. También hay tráfico de drogas”, se quejó uno de los residentes al mismo medio local.