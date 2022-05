Delincuentes arrastran y golpean a cantante de cumbia para robarle S/ 1.800 en SMP

Más violentos que nunca. Una cantante de cumbia fue víctima de la delincuencia en el distrito de San Martín de Porres. Ella fue acorralada por dos hampones que la agredieron sexualmente y arrastraron varios metros para robarle sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad del jirón San Amadeo registraron el robo. En las imágenes se observa cómo la mujer se resiste al robo luego de que uno de los delincuentes le revisara todos los bolsillos de su cuerpo hasta hallar el dinero que acaba de cobrar de una junta .

“Vinieron dos tipos, pararon en seco con un arma de fuego y me dijeron ‘quédate ahí'. Salí desesperada y me tomaron por la fuerza, me tocaron los senos, tomaron mi dinero y no contentos con eso, quisieron llevarse mi cartera”, contó la víctima a Latina.

En el video se observa que los dos delincuentes llegan a bordo de una motocicleta, uno de ellos baja para asediar y atacar a la víctima y el otro espera con el motor encendido para escapar más rápido.

La cantante llevaba los S/ 1.800 de la junta en uno de los bolsillos de su saco y lo que levanta suspicacias es que el ladrón que la atacó se aseguró de rebuscar todos los bolsillos de su ropa como si supiera del dinero que llevaba.

Cuando intenta arrebatarle también su cartera, ella pone resistencia. Es así que el malhechor empieza a golperarla y la arrastra varios metros, pero no logra quitarle el bolso y huye con su cómplice.

“Era algo privado, no entiendo cómo ellos podrían saber. Somos alrededor de seis personas (en la junta)”, agregó la agraviada, quien también aseguró que el dinero estaba destinado a la compra de un regalo de cumpleaños a su abuela.

De acuerdo a la Policía Nacional, los distritos de Los Olivos, Puente Piedra y Ancón son los que más robos registran con motocicletas .