La Victoria: universitario es intervenido con 1 kg de marihuana y manda saludos a su profesor

Daniel Mamani Velarde, un estudiante de 23 años de la carrera de Física, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú en un terminal terrestre en La Victoria.

Los agentes del Escuadrón Emergencia Centro capturaron al joven, que se mostró muy sonriente y hasta mandó saludos al profesor de su centro de estudios. “Que me esperen, de ahí vuelvo con todo” comentó el universitario.

El efectivo policial señaló que el universitario no se percataba de lo seria que era esta situación. “Aparentemente no le da importancia al tema. Creo que no asume el grave riesgo en el que se encuentra”, mencionó.

El arresto se realizó en un terminal terrestre ubicado en la cuadra 10 de la avenida Paseo de la República cuando detectaron en los paquetes un olor a marihuana. El muchacho habría combinado la droga con algunas hojas de eucalipto para contrarrestar el aroma, pero no le funcionó.

Durante la intervención, Daniel no paraba de sonreír y afirmó que su clase iniciaba a las 7 de la noche; sin embargo, dijo que no iba a llegar a tiempo. Asimismo, aprovechó las cámaras para enviar un saludo a su profesor de la universidad.

“Quiero mandarle saludos a mi profesor. Quiero decirle que voy a faltar nomás. Ya saldré”, indicó. Asimismo señaló que luego de su intervención cumplirá con sus trabajos y tareas pendientes.

Mamani Valderde fue llevado a una dependencia policial y enfrentará un investigación por el presunto delito contra la salud pública tras ser capturado con marihuana.