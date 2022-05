General asegura que no es responsabilidad de la PNP liberar mercado de Piura

Luego que el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios solicitara apoyo a la Policía para recuperar las vías públicas del complejo de mercados, el general de la PNP, Edward Espinoza, dijo que no es competencia de la entidad velar por esta seguridad.

Según el representante de la PNP en Piura, es responsabilidad del alcalde de Piura y de sus fiscalizadores mantener el mercado de Piura libre de ambulantes.

Piden que PNP apoyen en los operativos para retirar a comerciantes informales. Foto: La República.

“No es que no lo quiera apoyar. Acá no hay sostenibilidad del alcalde y sus fiscalizadores. La recuperación de espacios públicos siempre ha existido, que no haya la sostenibilidad no es mi responsabilidad. La función de la Policía no es estar metido en el mercado, sino patrullando las calles”, sostuvo el jefe policial.

Por otro lado, el agente PNP, aseguró que todo operativo requiere de un planeamiento para que haya cero costo social y no se puede realizar de un día para otro.

Recordemos que, hace algunas semanas, el alcalde de Piura junto a los comerciantes formales, solicitaron a los agentes de la PNP el apoyo para ejecutar un operativo, de esa manera recuperar los espacios públicos que se encuentran invadidos por los vendedores informales.