CDC del Minsa: “Cuarta ola podría darse a fin de año”

Tras la alerta epidemiológica lanzada por el Ministerio de Salud, el director de vigilancia en salud pública del CDC-Minsa, César Munayco, señaló que el incremento de casos COVID-19 en siete distritos de Lima se debe a la presencia de los linajes de Ómicron BA.1 y BA.2, pero que las cifras no representan mayor peligro. Y estimó que una cuarta ola en el Perú podría darse recién a fin de año.

En las últimas dos semanas, los distritos de La Molina, Magdalena, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco y Surquillo han tenido un número mayor de casos, entre un 50 y 100%, respeto a semanas previas.

Según asegura, se ha incrementado los casos, pero no los hospitalizados y ni las emergencias. Estos dos últimos indicadores siguen en descenso.

¿A qué se debe? Munayco explica que hay varios factores, uno de ellos es que en estos distritos se está haciendo una búsqueda activa de casos. Y la otra razón es que estamos entrando a una temporada de frío.

“Entonces, obviamente (la temporada de frío) incrementa la exposición porque las personas no ventilan las casas, el transporte público está cerrado; nosotros ya esperábamos algunos brotes como ocurrió antes de la tercera ola... Mientras no se saturen los servicios, mientras no haya hospitalizados no hay problema”.

En cuanto a las regiones, Munayco señaló que no se ha registrado aumento de casos, aunque sí se dio un pequeño incremento en Áncash, pero que siempre hay fluctuaciones.

El Minsa verá cómo van las cifras en las próximas dos semanas. Para que aparezca una cuarta ola Munayco precisó que tendría que haber una nueva variante, y ello se estima podría ocurrir hacia diciembre.

“Una cuarta ola podría darse en diciembre porque hay mayor exposición, es posible que se adelante una cuarta ola y eso depende que aparezca una nueva variante más transmisible, en ese caso, se puede adelantar”.

Con respecto al uso optativo de las mascarillas en espacios abiertos, el experto refirió que las medidas se toman en función al escenario epidemiológico.

“Si esto (los contagios) continúa incrementándose de 4 a 5 semanas seguidas, y si se ve un aumento en otros distritos probablemente se piense en algunas restricciones, por ahora todavía no”, refirió.

En ese sentido, Munayco apuntó que es necesario que las personas se vacunen con la tercera y cuarta dosis, en caso de los adultos de 50 años, para una mayor protección. También ventilar los espacios cerrados.

Ya afrontan cuarta ola en Argentina

En Argentina está comenzando la cuarta ola de casos COVID-19, confirmó el Ministerio de Salud ante un fuerte aumento de contagios, aunque sin incremento de fallecidos ni hospitalizados.

En Chile las autoridades sanitarias llamaron a reforzar las medidas de prevención ante un aumento de casos nuevos en las dos últimas semanas.