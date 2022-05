SJL: taxista baleado en el estómago manejó a la comisaría Caja de Agua para pedir ayuda

Un joven fue víctima de la delincuencia. Tras resistirse al robo de sus pertenencias, un taxista identificado como Cristopher Asmad Rodríguez (25) fue baleado. El hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según América Noticias, el hombre de 25 años logró resistir el impacto de bala. Por tal motivo, aún herido decidió manejar hasta la comisaría de Caja de Agua para pedir ayuda a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Al llegar al lugar, dejó su vehículo estacionado afuera de la dependencia para acudir caminando hasta el lugar donde se encontraban los policías.

Además, se supo que Asmad Rodríguez temió que le roben su herramienta de trabajo; sin embargo, no se llevaron nada.

“Ha estado ‘taxiando’. Se ha bajado un pasajero, le han interceptado, le han querido robar y le han metido el balazo en el estómago ... Él se ha corrido porque pensaba que se iban a llevar el carro y lo han dejado ahí. No sé si le han robado algo”, dijo uno de sus familiares al medio de comunicación.

Posteriormente, los efectivos de la PNP trasladaron al taxista a la clínica San Juan Bautista. Ahí tras ser informados, llegaron sus familiares, quienes se dieron con la sorpresa de que el centro de salud les estaban poniendo muchas trabas para tratar adecuadamente a Cristopher. Incluso les indicaron que lo lleven a otro nosocomio.

“Me dijeron que no lo pueden atender, Primero me cobraron S/18 mil, que tenía que pagar el 80%. Yo le digo que no tenemos, que somos ambulantes y me dicen que llame a un SIS. Ellos mismos han contratado una ambulancia que estaba cobrando S/300 y nosotros no tenemos, era para que lo lleven a Bravo Chico. Entonces le dije que le atiendan por ley de emergencia. ‘No, pero tu hermano está bien, está estable, no es por ley de emergencia’, me dijeron’”, señaló el familiar

PUEDES VER: Hombre fue dado de alta en hospital Almenara pese a tener bala alojada en el cuerpo

No obstante le indicaron “‘yo no sé qué le va a pasar a tu hermano. Tú lo estás dejando acá, pero nosotros no sabemos’”. Finalmente, personal de la clínica San Juan Bautista le señalaron que su hermano podría ser operado ahí.