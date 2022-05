SJL: EsSalud retirará bala a paciente, pero no enviará ambulancia para su traslado

Angustia y abandono es lo que siente la familia Huamán Chamaya, que ha tenido que salir en televisión nacional para pedir que le retiren la bala a Kevin Huamán Pérez, el ciudadano que fue atacado por unos delincuentes tras resistirse al robo de sus pertenencias en San Juan de Lurigancho (SJL).

La esposa del afectado contó que el hombre fue dado de alta del hospital Almenara, a donde fue trasladado, pese a que todavía tenía el proyectil en la espalda . Según detalló, el personal de salud le dijo que tenían que sacar cita para que lo intervengan quirúrgicamente.

“La cirujana me dijo que la bala no estaba en el tórax, ningún órgano estaba afectado. Entonces me dijo que cuando no es emergencia ella no se encarga, sino el médico cirujano que está de turno. Entonces lo dejaron afuera porque estaba en un patio (...) Lo tengo acá, no sé dónde está la bala, si esta hinchado o no. Él está asegurado en el Ufano. Simplemente me han dicho que vaya a su seguro, que le saque una cita, y el día que me den lo lleve”, dijo angustiada a América Noticias.

Ante los reclamos, EsSalud le confirmó a Angélica Chamaya que operarán el día de hoy al paciente; sin embargo, le advirtieron que no enviarán una ambulancia debido a que no hay unidades. En su lugar, solo pondrán a disposición un vehículo.

“Me han dicho que no pueden enviarme una ambulancia, que van a tratar de buscar una movilidad que lo pueda llevar, pero no me aseguran nada . Lo que pido es que lo lleven y operen. Estoy corriendo con todos los gastos de los medicamentos porque en el Almenara solo me han dado Ibuprofeno”, reclamó la esposa del agraviado a La República.

Asimismo, durante la llamada telefónica, personal de la institución también les dijo que los vecinos de la zona deben ayudarlos a bajar a la víctima, pues ellos no tienen los enfermeros suficientes para cubrir esta parte del traslado.

“Prácticamente, ellos me lo han dado así. Si ellos se hubieran hecho cargo ese día, no estarían pasando todas estas cosas. La ayuda no es completa”, añadió Angélica Chamaya.