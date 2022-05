Cusco: menor desaparece en la comunidad de Taray en la provincia de Calca

Este lunes, Alfredo Quispe llegó hasta la sede de la VII Macro Región Policial del Cusco para pedir apoyo en la búsqueda de su hijo, quien desapareció misteriosamente el pasado 15 de mayo en la comunidad campesina de Taray en la provincia de Calca. El pequeño estaría en la ciudad del Cusco.

Según contó el desesperado padre, su hijo Franco de 12 años de edad fue visto el último fin de semana en el distrito de San Jerónimo en Cusco , acompañado de un varón.

“Salió de la casa luego de terminar sus tareas, creí que se había ido donde su abuelo, pero no aparecía. Una vecina me dijo que lo vio en la comunidad de Rayanniyoq , luego, conocidos me informaron que lo vieron caminando en San Jerónimo en Cusco (...) temo que haya sido captado por desconocidos”, manifestó.

El menor, al momento de su desaparición, vestía una polera negra con el logo de Nike, buzo oscuro y zapatillas celestes. Cualquier información comunicar a la Policía o al 963 301 164 número de los padres del menor.