Venció la moratoria y en el Congreso ya pretenden abrir 14 nuevas universidades

Se vienen locales como cancha. El 15 de mayo último terminó la prohibición para crear nuevas universidades en el país tras casi 10 años de haber estado vigente durante cinco gobiernos. Esta medida, también conocida como la Ley de Moratoria, se aplicó con el objetivo de reordenar el sistema universitario peruano; sin embargo, acaba de vencerse en medio de una contrarreforma que podría llegar al Tribunal Constitucional.

De esta manera, desde la semana pasada, cualquier empresario ya puede enviar una solicitud a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para crear y abrir una universidad privada en Lima o regiones, tal como sucedía antes del 2012. Asimismo, desde el Congreso también ya pueden hacerlo sin ningún sustento técnico y basándose solo en intereses políticos, en opinión de especialistas.

Y eso es lo que más preocupa, ya que La República ha podido detectar que, en los últimos diez meses de gestión, Perú Libre, Acción Popular y Fuerza Popular han presentado 14 iniciativas para crear nuevas universidades públicas en el país.

En el caso de Perú Libre, con siete propuestas, los parlamentarios Américo Gonza, Guido Bellido, Margot Palacios, Flavio Cruz y Álex Paredes plantean crear la Universidad Nacional Fronteriza de San Ignacio (Cajamarca), la Universidad Nacional del Vilcanota (Cusco), la Universidad Nacional del Vraem (Cusco), la Universidad Nacional Científica Intercultural del Vraem (Ayacucho), la Universidad Nacional Tecnológica del Sur (Ayacucho), la Universidad Nacional Intercultural Aymara (Puno) y la Universidad Nacional de Folklore (Lima), respectivamente.

En Acción Popular han seguido ese mismo camino. El legislador Jorge Flores Ancachi ha presentado dos proyectos de ley para fundar la Universidad Intercultural Aymara del Perú (Puno) y la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud (con sede en Lima y filiales en Puno y Cajamarca). Su colega Luis Aragón Carreño hizo lo propio al plantear la apertura de la Universidad Nacional Intercultural Minera de Espinar (Cusco).

Fuerza Popular, a través de Tania Ramírez, también busca abrir la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola (Cajamarca), al igual que Américo Gonza.

El especialista señala que aún no es tarde para que un congresista plantee una nueva prórroga de dicha Ley de Moratoria. Foto: composición LR

Los tres proyectos de ley restantes de los 14 mencionados fueron presentados por Fuerza Popular y Somos Perú en los dos últimos Congresos. Hoy han sido revividos. Estos buscan que la Escuela Autónoma de Bellas Artes (Lima), el Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle (Arequipa) y la Escuela Superior de Arte Pública Ignacio Merino de Piura se conviertan en universidades.

La mayoría de legisladores responden que son necesarios esos locales para los jóvenes de esas regiones, pero ¿realmente los son? Según el exdirector de Educación Superior Universitaria del Minedu, Jorge Mori, estas iniciativas son populistas y no atienden de manera inmediata la demanda insatisfecha. “La solución no es crear más universidades sino abrir filiales y facultades de licenciadas públicas en regiones. Esa es la vía más rápida porque crear una universidad de cero toma entre cuatro o cinco años dependiendo de la infraestructura y el presupuesto. Sería un despropósito enorme y se jugaría con las expectativas de las familias”, dijo.

Lo mismo señaló el rector de la Universidad Agraria La Molina, Américo Guevara Pérez, quien también es presidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap). “Estamos en capacidad de abrir filiales y contar con más vacantes, pero eso depende de recursos. Tenemos un presupuesto de subsistencia”, comentó.

Se debe indicar que, actualmente, tras el licenciamiento de la Sunedu, en el país existen 95 universidades públicas y privadas que cumplen con condiciones mínimas de calidad. “Estamos en un nivel similar a países de la región, en términos de la cantidad de universidades por número de habitantes”, precisó el exministro Martín Benavides.

Finalmente, Jorge Mori lamentó que en estos meses ningún congresista haya podido plantear una nueva prórroga de dicha Ley de Moratoria. Sin embargo, aún no es tarde.

La clave

Hoy en Loreto, Amazonas, Tumbes, Ayacucho, Pasco y Moquegua no hay muchas opciones por las denegatorias de universidades. “Hace falta llevar filiales, incluso de privadas licenciadas”, dijo Mori. No obstante, estas últimas aún no pueden porque para esos casos, la moratoria sigue vigente por dos años más.