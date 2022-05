Clínica afirma que taxista que fue baleado en SJL se encuentra en UCI tras ser operado

La noche del sábado 22 de mayo, el taxista identificado como Cristopher Asmad Rodríguez (25) fue baleado por unos delincuentes que pretendían robarle sus pertenencias en San Juan de Lurigancho (SJL).

Tras el hecho, la víctima —aún con la bala en su interior— acudió manejando su vehículo a la comisaría de Caja de Agua, donde lo trasladaron a la Clínica San Juan Bautista. En ese momento, su hermano señaló que el centro de salud les ponía muchas trabas para tratar adecuadamente a su familiar. Incluso, le indicaron que lo lleven a otro nosocomio por no poder pagar el costo de la atención.

“Me dijeron que no lo pueden atender. Primero me cobraron S/ 18.000, que tenía que pagar el 80%. Yo le digo que no tenemos, que somos ambulantes, y me dicen que llame a un SIS. Ellos mismos han contratado una ambulancia que estaba cobrando S/ 300 y nosotros no tenemos, era para que lo lleven a Bravo Chico. Entonces, le dije que le atiendan por ley de emergencia. ‘No, pero tu hermano está bien, está estable, no es por ley de emergencia’, me dijeron’”, apuntó a “América noticias”.

En tal sentido, la Clínica San Juan Bautista se pronunció a través de un comunicado en el que afirmó que, luego de que Asmad Rodríguez ingresara por un impacto de una bala que atravesó el abdomen, fue atendido a la brevedad.

“Nuestro personal médico, actuando bajo la Ley de Emergencia, lo atendió inmediatamente y logró estabilizarlo sin condicionar ningún pago”, acotó.

Además, la entidad sostuvo que el “paciente ingresó a la sala de operaciones y actualmente se encuentra estable, siendo monitoreado en UCI por el equipo médico especializado”.