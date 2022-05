César Munayco sobre aumento de casos COVID-19: “Todavía es focalizado en algunos distritos de Lima”

El médico infectólogo del ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, dio algunos alcances acerca de la situación de la pandemia del coronavirus en el país, como el reciente aumento de contagios entre la población, las hospitalizaciones y las zonas donde hubo un rebrote del virus, sobre todo ahora que inician las temporadas más frías del año.

En esta línea, el experto precisó que el aumento de casos es focalizado en algunos distritos de Lima, todavía no en todos. “Básicamente en La Molina, Magdalena, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco y Surquillo . Hemos estado observando en las últimas tres semanas que se ha incrementado casi en un 80%, 90% e inclusive hasta 100%”, explicó el director ejecutivo de vigilancia en salud pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (SDC).

Sobre la alerta epidemiológica lanzada por el Minsa ante el incremento de contagios de coronavirus de la variante ómicron de Lima Metropolitana, afirmó que la medida se da principalmente porque ya empezó la temporada de frío. “Obviamente esto puede incrementar o generar algunos incrementos o brotes, no solamente de COVID-19, sino también de otras enfermedades o virus respiratorios”, acotó.

Además, el especialista indicó que el sector seguirá evaluando el incremento de casos para tomar acciones de ser necesario. “Las hospitalizaciones continúan descendiendo, no hay ningún problema. También hemos conversado y hablado con nuestros epidemiólogos para ver las emergencias y no se observa un incremento. En los fallecidos hay algunas fluctuaciones, pero no hay muchos que recién se han infectado. Ya son personas que vienen de la tercera ola. Todavía solamente es un incremento de casos, no hemos observado ningún otro indicador”, dijo en diálogo con RPP.