Puno: directores de 56 colegios no retiraron dinero para el mantenimiento de planteles

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno alertó que los directores de 56 instituciones educativas de la provincia de Moho no retiraron el presupuesto destinado para el mantenimiento de centros educativos.

Jacinto Ticona Huamán, jefe de la oficina defensorial, indicó a radio Pachamama que este hecho se identificó luego de una acción itinerante desarrollada en localidades como Moho, Huancané, Rosaspata y Huayrapata. En estos lugares atendieron 125 casos, entre quejas, consultas y pedidos de la población.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, esta situación perjudica el dictado normal de clases y las condiciones en que se desarrollan.

Además, los directores alegaron que no retiraron el dinero, pues no contaban con tarjetas para hacerlo. No obstante, esto fue desmentido por funcionarios del Banco de la Nación.

Ticona exhortó a la Ugel Moho que corrija estas observaciones y se proceda a dar uso al dinero.